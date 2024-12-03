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Raflardaki skandal ortaya çıktı, restoran ve marketlerde yeni dönem başlıyor: Hangi ürünler artık değişecek?
Raflardaki skandal ortaya çıktı, restoran ve marketlerde yeni dönem başlıyor: Hangi ürünler artık değişecek?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği yönetmelik ile market ve restoranlarda ürün etiketlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yapılacak. Yanıltıcı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T07:41+0300
2024-12-03T07:41+0300
market
ekonomi
alkol, sigara, silah ve patlayıcılar bürosu (atf)
market arabası
zincir market
market sahibi
ceza
ambalaj
etiket
gıda etiketleri
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi yanıltıcı ifadeleri engellemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu yeniledi. Yeni düzenlemelerle market ürünlerinden restoran menülerine kadar birçok alanda değişiklik yapılacak.Vegan ve vejetaryen ürünler açıkça belirtilecekYeni kılavuza göre, vegan ve vejetaryen tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için ürün etiketlerinde "Veganlar için uygundur" veya "Hayvansal bileşen içermez" gibi ifadelerin yer alması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, hayvansal ürünleri çağrıştıran görseller de artık kullanılmayacak.Yanıltıcı görsellere yasakMarket raflarında sıkça görülen yanıltıcı görsellere de müdahale edildi. Örneğin, prina yağı üzerinde zeytinyağı görseli kullanımı yasaklandı. Benzer şekilde, aroma ile tatlandırılan gıdalarda gerçek meyve görselleri yerine çizimler kullanılacak ve ambalajlarda "aromalı" ibaresi açıkça belirtilecek.Katkı maddesi i̇çermez i̇baresi kaldırılıyorYoğurt gibi ürünlerde sıkça karşılaşılan "katkı maddesi içermez" ibaresi, yanıltıcı algı yaratabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Bu tür ifadelerin, benzer ürünler arasında haksız rekabete neden olduğu vurgulanıyor.Kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanımı açıklanacakKaşar peyniri yerine eritme peynir kullanılan ürünlerde "kaşarlı" ifadesi yerine "eritme peynirli" yazılması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme özellikle tost gibi ürünlerde tüketiciyi yanıltmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.Alkol i̇çerikli ürünlere dikkatİçerisinde yüzde 1,2’den fazla alkol bulunan içeceklerde, alkol oranının açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi. Temel görüş alanında alkol içerdiği ifade edilecek.Margarinde tereyağı i̇zlenimi yasakBitkisel yağlardan üretilen margarinlerde süt veya tereyağı çağrışımı yapan görseller ve ifadeler artık kullanılamayacak.Yer fıstığı ürünlerinde yeni kurallarYer fıstığı içeren ürünlerde yalnızca "fıstıklıdır" ifadesi yerine "yer fıstığı içerir" yazılması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, yer fıstığının alerjen olduğunu vurgulamak ve tüketiciyi bilgilendirmek için yapıldı.Firmaların geçiş süreci ve tüketici uyarısıYeni etiket düzenlemelerine firmaların geçişi için 31 Aralık 2026’ya kadar süre tanındı. Ancak tüketiciler bu süreçte de dikkatli olmalı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Tüketiciler gıda okuryazarlığını artırmalı ve yanıltıcı ifadelerle ilgili farkındalık oluşturmalı" dedi.Restoranlar için yeni dönemRestoran menülerinde vegan ve vejetaryen seçenekler açıkça belirtilecek. Ayrıca, süt bazlı içecekler yerine "soya içeceği" gibi ifadeler kullanılacak. Tüketiciler artık doğru ve eksiksiz bilgilere menülerden ulaşabilecek.Yeni dönem ne zaman başlıyor?Tüm düzenlemeler, 31 Aralık 2026 itibarıyla tamamen uygulanmış olacak. Tüketicilerin bu süreçte alışveriş yaparken etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve yanıltıcı ifadeleri şikâyet etmesi öneriliyor.Market ve restoranlardaki değişiklikler, hem tüketicilerin bilinçli tercih yapmasını sağlayacak hem de sektörün şeffaflığını artıracak.
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etiket düzenlemeleri, vegan ürünler için etiketler, yanıltıcı gıda görselleri, tarım ve orman bakanlığı yeni yönetmelik, katkı maddesi içermez ifadesi yasak, kaşar peyniri ve eritme peyniri ayrımı, alkol içerikli içeceklerde yeni düzenleme, margarin ambalajında tereyağı görseli, gıda etiketleri ve tüketiciyi bilgilendirme kılavuzu, yer fıstıklı ürünlerde alerjen uyarısı, marketlerde etiket değişiklikleri, restoran menülerinde vegan seçenekler, gerçek ürün görselleri yerine çizimler, aromalı ürünlerde yeni etiketleme, süt ürünlerinde yanıltıcı ifadeler, tarım ve orman bakanlığı düzenlemeleri, yeni etiketleme kuralları, gıda etiketlerinde şeffaflık, 31 aralık 2026 düzenleme tarihi, tüketiciler için gıda okuryazarlığı, katkı maddesi içermeyen ürünler, market alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, restoran menülerinde hayvansal ürün uyarıları, etiket bilgisi nasıl kontrol edilir, yanıltıcı ambalaj görsellerine yasak
etiket düzenlemeleri, vegan ürünler için etiketler, yanıltıcı gıda görselleri, tarım ve orman bakanlığı yeni yönetmelik, katkı maddesi içermez ifadesi yasak, kaşar peyniri ve eritme peyniri ayrımı, alkol içerikli içeceklerde yeni düzenleme, margarin ambalajında tereyağı görseli, gıda etiketleri ve tüketiciyi bilgilendirme kılavuzu, yer fıstıklı ürünlerde alerjen uyarısı, marketlerde etiket değişiklikleri, restoran menülerinde vegan seçenekler, gerçek ürün görselleri yerine çizimler, aromalı ürünlerde yeni etiketleme, süt ürünlerinde yanıltıcı ifadeler, tarım ve orman bakanlığı düzenlemeleri, yeni etiketleme kuralları, gıda etiketlerinde şeffaflık, 31 aralık 2026 düzenleme tarihi, tüketiciler için gıda okuryazarlığı, katkı maddesi içermeyen ürünler, market alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler, restoran menülerinde hayvansal ürün uyarıları, etiket bilgisi nasıl kontrol edilir, yanıltıcı ambalaj görsellerine yasak

Raflardaki skandal ortaya çıktı, restoran ve marketlerde yeni dönem başlıyor: Hangi ürünler artık değişecek?

07:41 03.12.2024
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Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği yönetmelik ile market ve restoranlarda ürün etiketlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yapılacak. Yanıltıcı ifadeler, vegan ve vejetaryen için uygun olmayan etiketler yasaklanıyor. Peki bu yeni dönemde tüketiciler nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi yanıltıcı ifadeleri engellemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu"nu yeniledi. Yeni düzenlemelerle market ürünlerinden restoran menülerine kadar birçok alanda değişiklik yapılacak.

Vegan ve vejetaryen ürünler açıkça belirtilecek

Yeni kılavuza göre, vegan ve vejetaryen tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için ürün etiketlerinde "Veganlar için uygundur" veya "Hayvansal bileşen içermez" gibi ifadelerin yer alması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, hayvansal ürünleri çağrıştıran görseller de artık kullanılmayacak.

Yanıltıcı görsellere yasak

Market raflarında sıkça görülen yanıltıcı görsellere de müdahale edildi. Örneğin, prina yağı üzerinde zeytinyağı görseli kullanımı yasaklandı. Benzer şekilde, aroma ile tatlandırılan gıdalarda gerçek meyve görselleri yerine çizimler kullanılacak ve ambalajlarda "aromalı" ibaresi açıkça belirtilecek.

Katkı maddesi i̇çermez i̇baresi kaldırılıyor

Yoğurt gibi ürünlerde sıkça karşılaşılan "katkı maddesi içermez" ibaresi, yanıltıcı algı yaratabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Bu tür ifadelerin, benzer ürünler arasında haksız rekabete neden olduğu vurgulanıyor.

Kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanımı açıklanacak

Kaşar peyniri yerine eritme peynir kullanılan ürünlerde "kaşarlı" ifadesi yerine "eritme peynirli" yazılması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme özellikle tost gibi ürünlerde tüketiciyi yanıltmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.

Alkol i̇çerikli ürünlere dikkat

İçerisinde yüzde 1,2’den fazla alkol bulunan içeceklerde, alkol oranının açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi. Temel görüş alanında alkol içerdiği ifade edilecek.

Margarinde tereyağı i̇zlenimi yasak

Bitkisel yağlardan üretilen margarinlerde süt veya tereyağı çağrışımı yapan görseller ve ifadeler artık kullanılamayacak.

Yer fıstığı ürünlerinde yeni kurallar

Yer fıstığı içeren ürünlerde yalnızca "fıstıklıdır" ifadesi yerine "yer fıstığı içerir" yazılması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, yer fıstığının alerjen olduğunu vurgulamak ve tüketiciyi bilgilendirmek için yapıldı.

Firmaların geçiş süreci ve tüketici uyarısı

Yeni etiket düzenlemelerine firmaların geçişi için 31 Aralık 2026’ya kadar süre tanındı. Ancak tüketiciler bu süreçte de dikkatli olmalı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Tüketiciler gıda okuryazarlığını artırmalı ve yanıltıcı ifadelerle ilgili farkındalık oluşturmalı" dedi.

Restoranlar için yeni dönem

Restoran menülerinde vegan ve vejetaryen seçenekler açıkça belirtilecek. Ayrıca, süt bazlı içecekler yerine "soya içeceği" gibi ifadeler kullanılacak. Tüketiciler artık doğru ve eksiksiz bilgilere menülerden ulaşabilecek.

Yeni dönem ne zaman başlıyor?

Tüm düzenlemeler, 31 Aralık 2026 itibarıyla tamamen uygulanmış olacak. Tüketicilerin bu süreçte alışveriş yaparken etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve yanıltıcı ifadeleri şikâyet etmesi öneriliyor.
Market ve restoranlardaki değişiklikler, hem tüketicilerin bilinçli tercih yapmasını sağlayacak hem de sektörün şeffaflığını artıracak.
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