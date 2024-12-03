https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/suruculerin-merak-konusu-oldu-araci-calistirdiktan-sonra-bekletmek-gerekli-mi-1091085092.html
Sürücülerin merak konusu oldu: Aracı çalıştırdıktan sonra bekletmek gerekli mi?
Sürücülerin merak konusu oldu: Aracı çalıştırdıktan sonra bekletmek gerekli mi?
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışmaya neden oldu. Soğuk havalarda arabaların... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T00:36+0300
2024-12-03T00:36+0300
2024-12-03T00:40+0300
yaşam
araba
yerli araba
benzin
benzin fiyatları
mazot
motorin
elektrikli araç
elektrikli otomobil
elektrikli bisiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065507507_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ebfbb6d56f8cdcee552421ab89cba2.jpg
Kış aylarında 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi uzmanlar tarafından onaylanmadı.Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışma yarattı. Otomotiv uzmanları ve araç firmaları bu durumun gerçek olmadığını duyurdu. Aracı 5 dakika bekletmenin gerekli olup olmadığı, aracın türüne, motor teknolojisine ve hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi.Dizel motorlar bekletilir mi?Eski dizel motorlarda, motorun optimum çalışma sıcaklığına ulaşması için bir süre çalıştırılıp bekletilmesi önerilirdi. Ancak modern dizel motorlar, gelişmiş yakıt enjeksiyon sistemleri ve turbo şarj teknolojileri sayesinde bu süreye pek ihtiyaç duymaz. Yine de soğuk havalarda birkaç dakika beklemek turbo ve yağlama sistemi için faydalı olabilir.Benzinli motorlar ısınır mı?Modern benzinli araçlarda uzun süre bekletmek genellikle gereksizdir. Araç, birkaç saniye içinde çalışmaya hazır hale gelir. Hareket ettikten sonra motorun ısınması daha etkili olur. Ancak motoru zorlamadan, düşük devirde ilerleyerek ısınmasına dikkat etmek gerekir.Elektrikli ve Hibrit araçlar ısıtılır mı?Elektrikli ve hibrit araçlarda motorun ısınması gibi bir ihtiyaç yoktur. Uzmanlar aracın hemen hareket edilebileceğini duyurdu.Soğuk hava koşulları etkiler mi?Çok soğuk havalarda (örneğin -10°C altı), motor yağı daha yoğun olabilir. Bu durumda, motorun yağlama sisteminin düzgün çalışması için 30 saniye ila 1 dakika kadar beklemek yeterlidir. Daha uzun süre bekletmek gereksiz yakıt tüketimine yol açar.Turbo motorlu araçlar rölantide bekler mi?Eğer aracınız turbo motorluysa, soğuk çalıştırma kadar aracı durdurduktan sonra birkaç saniye beklemek de önemlidir. Bu, turbonun düzgün bir şekilde soğumasına yardımcı olur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulda-yarin-ulasim-duracak-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatti-1091081401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065507507_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9adfcdca85c8c13b8d9e1e914258ac74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
araba, yerli araba, benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli bisiklet, lpg, sürücü, sürücü adayı
araba, yerli araba, benzin, benzin fiyatları, mazot, motorin, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli bisiklet, lpg, sürücü, sürücü adayı
Sürücülerin merak konusu oldu: Aracı çalıştırdıktan sonra bekletmek gerekli mi?
00:36 03.12.2024 (güncellendi: 00:40 03.12.2024)
Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışmaya neden oldu. Soğuk havalarda arabaların ısınmasını öneren kullanıcı tepki çekerken bazı kullanıcılar destek verdi. Peki, araba çalıştıktan sonra hemen hareket edilir mi?
Kış aylarında 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi uzmanlar tarafından onaylanmadı.
Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışma yarattı. Otomotiv uzmanları ve araç firmaları bu durumun gerçek olmadığını duyurdu. Aracı 5 dakika bekletmenin gerekli olup olmadığı, aracın türüne, motor teknolojisine ve hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi.
Dizel motorlar bekletilir mi?
Eski dizel motorlarda, motorun optimum çalışma sıcaklığına ulaşması için bir süre çalıştırılıp bekletilmesi önerilirdi. Ancak modern dizel motorlar, gelişmiş yakıt enjeksiyon sistemleri ve turbo şarj teknolojileri sayesinde bu süreye pek ihtiyaç duymaz. Yine de soğuk havalarda birkaç dakika beklemek turbo ve yağlama sistemi için faydalı olabilir.
Benzinli motorlar ısınır mı?
Modern benzinli araçlarda uzun süre bekletmek genellikle gereksizdir. Araç, birkaç saniye içinde çalışmaya hazır hale gelir. Hareket ettikten sonra motorun ısınması daha etkili olur. Ancak motoru zorlamadan, düşük devirde ilerleyerek ısınmasına dikkat etmek gerekir.
Elektrikli ve Hibrit araçlar ısıtılır mı?
Elektrikli ve hibrit araçlarda motorun ısınması gibi bir ihtiyaç yoktur. Uzmanlar aracın hemen hareket edilebileceğini duyurdu.
Soğuk hava koşulları etkiler mi?
Çok soğuk havalarda (örneğin -10°C altı), motor yağı daha yoğun olabilir. Bu durumda, motorun yağlama sisteminin düzgün çalışması için 30 saniye ila 1 dakika kadar beklemek yeterlidir. Daha uzun süre bekletmek gereksiz yakıt tüketimine yol açar.
Turbo motorlu araçlar rölantide bekler mi?
Eğer aracınız turbo motorluysa, soğuk çalıştırma kadar aracı durdurduktan sonra birkaç saniye beklemek de önemlidir. Bu, turbonun düzgün bir şekilde soğumasına yardımcı olur.