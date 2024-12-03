https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/suruculerin-merak-konusu-oldu-araci-calistirdiktan-sonra-bekletmek-gerekli-mi-1091085092.html

Sürücülerin merak konusu oldu: Aracı çalıştırdıktan sonra bekletmek gerekli mi?

Sürücülerin merak konusu oldu: Aracı çalıştırdıktan sonra bekletmek gerekli mi?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışmaya neden oldu. Soğuk havalarda arabaların... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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Kış aylarında 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi uzmanlar tarafından onaylanmadı.Sosyal medyada gündeme gelen 'Aracınızı marştan 5 dakika sonra hareket ettirin' tavsiyesi sürücüler arasında tartışma yarattı. Otomotiv uzmanları ve araç firmaları bu durumun gerçek olmadığını duyurdu. Aracı 5 dakika bekletmenin gerekli olup olmadığı, aracın türüne, motor teknolojisine ve hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi.Dizel motorlar bekletilir mi?Eski dizel motorlarda, motorun optimum çalışma sıcaklığına ulaşması için bir süre çalıştırılıp bekletilmesi önerilirdi. Ancak modern dizel motorlar, gelişmiş yakıt enjeksiyon sistemleri ve turbo şarj teknolojileri sayesinde bu süreye pek ihtiyaç duymaz. Yine de soğuk havalarda birkaç dakika beklemek turbo ve yağlama sistemi için faydalı olabilir.Benzinli motorlar ısınır mı?Modern benzinli araçlarda uzun süre bekletmek genellikle gereksizdir. Araç, birkaç saniye içinde çalışmaya hazır hale gelir. Hareket ettikten sonra motorun ısınması daha etkili olur. Ancak motoru zorlamadan, düşük devirde ilerleyerek ısınmasına dikkat etmek gerekir.Elektrikli ve Hibrit araçlar ısıtılır mı?Elektrikli ve hibrit araçlarda motorun ısınması gibi bir ihtiyaç yoktur. Uzmanlar aracın hemen hareket edilebileceğini duyurdu.Soğuk hava koşulları etkiler mi?Çok soğuk havalarda (örneğin -10°C altı), motor yağı daha yoğun olabilir. Bu durumda, motorun yağlama sisteminin düzgün çalışması için 30 saniye ila 1 dakika kadar beklemek yeterlidir. Daha uzun süre bekletmek gereksiz yakıt tüketimine yol açar.Turbo motorlu araçlar rölantide bekler mi?Eğer aracınız turbo motorluysa, soğuk çalıştırma kadar aracı durdurduktan sonra birkaç saniye beklemek de önemlidir. Bu, turbonun düzgün bir şekilde soğumasına yardımcı olur.

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