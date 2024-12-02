https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulda-yarin-ulasim-duracak-ozel-halk-otobusleri-kontak-kapatti-1091081401.html

İstanbul'da yarın ulaşım duracak: Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

İstanbul'da yarın ulaşım duracak: Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Halk Otobüsleri İETT tarafından ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle 2 Aralık saat 20.00'de kontak kapattı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T21:34+0300

2024-12-02T21:34+0300

2024-12-02T21:44+0300

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İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 2 Aralık saat 20.00'da kontak kapattıklarını duyurdu.İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Halk Otobüsü sahipleri sosyal medya hesapları üzerinden kontak kapattıklarını açıkladı. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de kontak kapatan 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü sahibi 3 Aralık Salı günü Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti. İstanbul Özel Halk Otobüsü sürücüleri basın açıklamasında ''İBB ödemelerimizi yapmadığı için yakıt alamıyoruz. 2 Aralık günü işi biten tüm otobüsler Saraçhane önüne çekilecek. Paramız yok, yakıt yok. Halk mağdur olmasın. Buyursun İBB çalıştırsın'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iettye-bagli-ozel-halk-otobusu-sahiplerinden-kontak-kapatma-karari-1088779464.html

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