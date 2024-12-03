Suriye ordusu, Kürt grupların saldırısını püskürttü
© AP PhotoIn this frame grab from video, an American military convoy is seen in the village of Khirbet Ammu, east of Qamishli city, Syria, Wednesday, Feb. 12, 2020.
© AP Photo
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Suriye topraklarında son günlerde sıcak gelişmeler yaşanırken Suriye ordusu Kürt gruplara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Arap aşiretlerden milislerle hareket eden Suriye ordusunun Deyr ez Zor'da KÜrt gruplardan oluşan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) saldırısını püskürttüğünü bildirdi.
Kürt grupların Deyr ez Zor'un kuzeyindeki El Cezire semtindeki yerleşimlere silahlı saldırı düzenlediğini kaydeden SANA, bu saldırının ordu güçleri tarafından bastırıldığının altını çizdi.
Kürt grupların Deyr ez Zor'un kuzeyindeki El Cezire semtindeki yerleşimlere silahlı saldırı düzenlediğini kaydeden SANA, bu saldırının ordu güçleri tarafından bastırıldığının altını çizdi.
'İdlib ve Hama'da onlarca terörist öldürüldü'
Bu arada Suriye Savunma Bakanlığı, İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde savaş uçaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen bombardımanlarda onlarca militanın ölü ve yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyine nokta hedefli hava ve füze atışları gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda onlarca terörist öldürüldü ve yaralandı, onların araçları ve silahları imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Suriye ordusu, dün yaptığı açıklamada, Halep ve İdlib'de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla düzenlenen bombardımanlarda 400'den fazla militanın öldürüldüğünü belirtmişti.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
Açıklamada, "Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyine nokta hedefli hava ve füze atışları gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda onlarca terörist öldürüldü ve yaralandı, onların araçları ve silahları imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Suriye ordusu, dün yaptığı açıklamada, Halep ve İdlib'de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla düzenlenen bombardımanlarda 400'den fazla militanın öldürüldüğünü belirtmişti.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.