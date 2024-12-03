Bağımlılara yardım edeceğini açıklayan Hunter Biden'a Zaharova'dan tavsiye: 'Zelenskiy'den başla'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın çıkardığı özel afla tüm suçlarından kurtulan oğul Hunter Biden'a bağımlılara yardım faaliyetlerinde önceliği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e vermesini tavsiye etti.



Babasının çıkardığı özel afla vergi kaçırma ve silah edinmede usulsüzlük yapma suçları düşen Hunter Biden, bundan sonra hayatını bağımlı insanlara yardım etmeye adayacağını açıklamıştı.



Hunter Biden'ın sözlerine Telegram hesabından yanıt veren Zaharova, "Çalışmaya Zelenskiy'den başlasın. Onun güçlü bağımlılıkları var. Hem uyuşturuculara hem de Biden'lara" ifadelerini kullandı.



Zaharova, Biden'ın oğlu için attığı imzayı 'demokrasi karikatürü' olarak nitelemişti.



Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala oğlum Hunter için 'tam ve koşulsuz' bir af çıkardığını açıklayan Biden'ın adımına İzvestiya gazetesine verdiği kısa demeçle tepki gösteren Zaharova, "Demokrasi karikatürü" demişti.