https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

Son dakika kasım enflasyon oranının belli olmasıyla beraber aralık ayı kira artış oranı 2024 netleşti. Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

kira

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

enflasyon

kira zam oranı

kira artış oranı

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Aralık ayı kira artış oranı, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da açıklandı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.Aralık ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasının ardından yüzde 60.45 olarak uygulanacak. Ev ve iş yeri sahipleri, kontrat süresi bu ay dolanlar için kiralara için yüzde 60.45 oranında zam yapılabilecek.Kira artış oranı hesaplamaMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 60.45Kira artış tutarı: 15 bin 112 TLAylık yeni kira tutarı: 40 bin 112 TLMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25Kira artış tutarı: 6 bin 250 TLAylık yeni kira tutarı: 31 bin 250 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-1091093560.html

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