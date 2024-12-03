https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Son dakika kasım enflasyon oranının belli olmasıyla beraber aralık ayı kira artış oranı 2024 netleşti. Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:03+0300
2024-12-03T10:03+0300
2024-12-03T10:16+0300
ekonomi
kira
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
enflasyon
kira zam oranı
kira artış oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091095573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_04a97e5ece239ef22c77c4150abed75d.jpg
Aralık ayı kira artış oranı, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da açıklandı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.Aralık ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasının ardından yüzde 60.45 olarak uygulanacak. Ev ve iş yeri sahipleri, kontrat süresi bu ay dolanlar için kiralara için yüzde 60.45 oranında zam yapılabilecek.Kira artış oranı hesaplamaMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 60.45Kira artış tutarı: 15 bin 112 TLAylık yeni kira tutarı: 40 bin 112 TLMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25Kira artış tutarı: 6 bin 250 TLAylık yeni kira tutarı: 31 bin 250 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-1091093560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091095573_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_22ebb9352f64553d1e7183f213af59c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüik son dakika enflasyon, kasım ayı enflasyon son dakika, son dakika enflasyon oranı, enflasyon, tüik, enag, enflasyon oranı, tuik, tüik enflasyonk, kasım enflasyon 2024, tüik kasım enflasyonu, aralık ayı kira artış oranı, kira artış oranı ne oldu, kira zammı ne kadar oldu, kira artış oranı aralık, kira zam oranı aralık 2024, kira zam oranı belli oldu mu, kira zam oranı ne olacak, kira zam oranı ne oldu
tüik son dakika enflasyon, kasım ayı enflasyon son dakika, son dakika enflasyon oranı, enflasyon, tüik, enag, enflasyon oranı, tuik, tüik enflasyonk, kasım enflasyon 2024, tüik kasım enflasyonu, aralık ayı kira artış oranı, kira artış oranı ne oldu, kira zammı ne kadar oldu, kira artış oranı aralık, kira zam oranı aralık 2024, kira zam oranı belli oldu mu, kira zam oranı ne olacak, kira zam oranı ne oldu
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
10:03 03.12.2024 (güncellendi: 10:16 03.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Son dakika kasım enflasyon oranının belli olmasıyla beraber aralık ayı kira artış oranı 2024 netleşti. Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon verileriyle kira zam oranı ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜİK'in verisiyle birlikte "kira zam oranı aralık 2024" belli oldu.
Aralık ayı kira artış oranı, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da açıklandı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?
Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasının ardından yüzde 60.45 olarak uygulanacak. Ev ve iş yeri sahipleri, kontrat süresi bu ay dolanlar için kiralara için yüzde 60.45 oranında zam yapılabilecek.
Kira artış oranı hesaplama
Mevcut kira bedeli: 25 bin TL
Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2024
Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 60.45
Kira artış tutarı: 15 bin 112 TL
Aylık yeni kira tutarı: 40 bin 112 TL
Mevcut kira bedeli: 25 bin TL
Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2024
Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25
Kira artış tutarı: 6 bin 250 TL
Aylık yeni kira tutarı: 31 bin 250 TL