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Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Son dakika kasım enflasyon oranının belli olmasıyla beraber aralık ayı kira artış oranı 2024 netleşti. Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Aralık ayı kira artış oranı, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da açıklandı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.Aralık ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasının ardından yüzde 60.45 olarak uygulanacak. Ev ve iş yeri sahipleri, kontrat süresi bu ay dolanlar için kiralara için yüzde 60.45 oranında zam yapılabilecek.Kira artış oranı hesaplamaMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 60.45Kira artış tutarı: 15 bin 112 TLAylık yeni kira tutarı: 40 bin 112 TLMevcut kira bedeli: 25 bin TLKira artışı yapılacak ay: Aralık 2024Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25Kira artış tutarı: 6 bin 250 TLAylık yeni kira tutarı: 31 bin 250 TL
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Aralık ayı kira artış oranı açıklandı: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

10:03 03.12.2024 (güncellendi: 10:16 03.12.2024)
© AAKira zam oranı
Kira zam oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Son dakika kasım enflasyon oranının belli olmasıyla beraber aralık ayı kira artış oranı 2024 netleşti. Kira artış oranı 12 aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon verileriyle kira zam oranı ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜİK'in verisiyle birlikte "kira zam oranı aralık 2024" belli oldu.
Aralık ayı kira artış oranı, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da açıklandı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı kira artış oranı 2024 ne kadar oldu?

Aralık ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 60.45 olmasının ardından yüzde 60.45 olarak uygulanacak. Ev ve iş yeri sahipleri, kontrat süresi bu ay dolanlar için kiralara için yüzde 60.45 oranında zam yapılabilecek.

Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 25 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2024

Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 60.45

Kira artış tutarı: 15 bin 112 TL

Aylık yeni kira tutarı: 40 bin 112 TL
Mevcut kira bedeli: 25 bin TL

Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2024

Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 25

Kira artış tutarı: 6 bin 250 TL

Aylık yeni kira tutarı: 31 bin 250 TL
Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu
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