https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/umitcan-uygunun-cezasi-onandi-10-yil-hapis-cezasi-1091130180.html
Ümitcan Uygun'un cezası onandı: 10 yıl hapis cezası
Ümitcan Uygun'un cezası onandı: 10 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili davada Ümitcan Uygun'a veilen 10 yıl hapis cezası onanarak, Uygun'un tahliye talebi reddedildi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:20+0300
2024-12-03T22:20+0300
2024-12-03T22:39+0300
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Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili davada Ümitcan Uygun'a 13 Nisan 2022'de verilen 10 yıl hapis cezasının temyiz incelemesi tamamlandı.Ümitcan Uygun'un 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.Ayrıca Uygun'un tahliye talebi reddedildi.Ne olmuştu?Ankara'da 3 Ağustos 2021'de ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında iddianame bulunan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de 'suç delillerini karartmaktan' 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Yargılamayı yapan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ise 13 Nisan 2022'de Uygun'a 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası vermiş, 'suç delillerini karartmakla' suçlanan sanıklar Gürgil ve Civelek'e ise atılı suçtan 1 ay 6'şar gün hapis cezası vermiş, bu sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/aleyna-cakir-davasinin-iddianamesi-45-yil-sonra-hazirlandi-umitcan-uygun-icin-18-yil-hapis-cezasi-1089700443.html
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Ümitcan Uygun'un cezası onandı: 10 yıl hapis cezası
22:20 03.12.2024 (güncellendi: 22:39 03.12.2024)
25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili davada Ümitcan Uygun'a veilen 10 yıl hapis cezası onanarak, Uygun'un tahliye talebi reddedildi.
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili davada Ümitcan Uygun'a 13 Nisan 2022'de verilen 10 yıl hapis cezasının temyiz incelemesi tamamlandı.
Ümitcan Uygun'un 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Ayrıca Uygun'un tahliye talebi reddedildi.
Ankara'da 3 Ağustos 2021'de ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında iddianame bulunan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.
Uygun'un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de 'suç delillerini karartmaktan' 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Yargılamayı yapan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ise 13 Nisan 2022'de Uygun'a 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası vermiş, 'suç delillerini karartmakla' suçlanan sanıklar Gürgil ve Civelek'e ise atılı suçtan 1 ay 6'şar gün hapis cezası vermiş, bu sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.