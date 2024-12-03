https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kasim-ayi-enflasyonu-aciklandi-1091094051.html
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:02+0300
2024-12-03T10:02+0300
2024-12-03T10:35+0300
ekonomi
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
ekonomi
asgari ücret
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Kasım ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ayı enflasyonuEnflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.Ekim'de enflasyon ne kadar açıklanmıştı?Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2.88 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 48.58'e gerilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/aralik-ayi-kira-artis-orani-aciklandi-kira-zammi--ne-kadar-kac-tl-oldu-1091094365.html
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Kasım ayı enflasyonu açıklandı
10:02 03.12.2024 (güncellendi: 10:35 03.12.2024)
Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.
Kasım ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı.
Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.
Ekim'de enflasyon ne kadar açıklanmıştı?
Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2.88 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 48.58'e gerilemişti.