https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-1091093560.html

ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Kasım ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son dakika enflasyon oranını duyurdu. Kasım ayında enflasyon yüzde 4.06... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T09:17+0300

2024-12-03T09:17+0300

2024-12-03T09:28+0300

türkiye

enflasyon

enflasyon araştırma grubu

enagrup

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4.06 artarken yıllık enflasyon yüzde 86.76 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0.00 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 7.23 ile giyim ve ayakkabı kaleminde meydana geldi.ENAG'ın ekim ayı verilerine göre, enflasyon yüzde 5.57 artmış, yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 89.77 olarak gerçekleşmişti.Öncü veriler neye işaret etti?İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu kasım ayında aylık bazda yüzde 3.07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 57.99 olarak açıklandı. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışı giyim ve kira kalemlerinde gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1.70 ile yüzde 2.54 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1.98), bir önceki ay yüzde 48.58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46.71'e ineceği öngörülüyordu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıklayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/enag-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1089991815.html

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