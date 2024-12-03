https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/elon-muskin-56-milyar-dolarlik-odeme-paketi-mahkemece-ikinci-defa-reddedildi-1091116122.html

Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi

Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık ödeme paketi, mahkemece ikinci defa reddedildi

Sputnik Türkiye

Elon Musk'ın Tesla CEO'su olarak görevi karşılığında alacağı rekor kıran ödeme paketi, Delaware mahkemesi tarafından yeniden reddedildi. Tesla'nın 2 Aralık... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:56+0300

2024-12-03T16:56+0300

2024-12-03T16:58+0300

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Tesla'nın bir ana hissedarı tarafından yapılan itirazla Ocak ayında gündeme gelen Elon Musk'ın ödeme paketi, Delaware eyalet mahkemesi tarafından reddedilmişti. Delaware'de dün yapılan ikinci mahkeme, şirketin 'tüm' hissedarlarının Haziran ayında onay vermesine rağmen Tesla CEO'su Elon Musk'ın, hala 56 milyar dolarlık bir ödeme paketi almaya hak kazanmadığına karar verdi.Tesla'nın CEO'su olma karşılığında alacağı Tesla'nın 303 milyon hisselerinden oluşan ödeme paketinin değeri, Ocak ayındaki mahkeme sürecinde 56 milyar dolar iken 2 Aralık Pazartesi günü, mahkeme kararının verileceği gün toplamda 101 milyar dolara ulaştı. Mahkeme yargıcı, ikinci defa aynı kararı verirken paketin, hissedarların çoğunluğu tarafından bir kez daha onaylanmasına rağmen bunun, Musk'ın rekor kıran ödeme paketinin hissedarların çıkarına olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Musk'a nakit para veya ikramiye ödenmiyorElon Musk'a Tesla'daki görevi karşılığında nakit maaş veya ikramiye ödenmiyor, bunun yerine Musk piyasa fiyatının çok altında milyonlarca Tesla hissesi satın almasına olanak tanıyan kazançlı hisse senedi opsiyon paketleriyle para kazanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/elon-musk-para-saciyor-secime-kadar-her-trumpa-oy-veren-1-rastgele-kisiye-1-milyon-dolar--1089458112.html

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elon musk, delaware, tesla, maaş, ikramiye, hisse senedi