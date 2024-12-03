Bilim dünyasında şaşırtan tarihi gelişme: Ay’ın karanlık yüzündeki sır 2.8 milyar yıl sonra çözüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davasında 11. gün
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bilim-dunyasinda-sasirtan-tarihi-gelisme-ayin-karanlik-yuzundeki-sir-28-milyar-yil-sonra-cozuldu-1091099168.html
Bilim dünyasında şaşırtan tarihi gelişme: Ay’ın karanlık yüzündeki sır 2.8 milyar yıl sonra çözüldü
Bilim dünyasında şaşırtan tarihi gelişme: Ay’ın karanlık yüzündeki sır 2.8 milyar yıl sonra çözüldü
Sputnik Türkiye
Çin'in Ay’ın uzak yüzeyinden topladığı örnekler, 2.8 milyar yıl önce yaşanan volkanik aktivitelerin izlerini ortaya koydu. Araştırmalar, bu bölgedeki lavların... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:41+0300
2024-12-03T12:00+0300
yaşam
ay
güney kutbu
dünya
bilim
sır
gizem
bilim insanları
teknoloji
ileri teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091101787_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_6441cca41d06acdef436b0d60a144100.png
Çin’in Chang’e 6 görevi kapsamında Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekler, Ay'da milyarlarca yıl önce volkanik patlamalar yaşandığını ortaya koydu. Analiz edilen bazalt türündeki lav örnekleri, bu volkanik aktivitenin 2.8 milyar yıl öncesine dayandığını gösteriyor.Ay’ın yakın yüzüne kıyasla çok az incelenen uzak yüzey, gizemlerini bir bir açığa çıkarıyor.Ay’ın uzak yüzünden i̇lk kez örnek getirildi2024 yılında gerçekleştirilen görevde, Chang’e 6 uzay aracı Ay’ın Güney Kutbu-Aitken havzasından 1,9 kilogram örnek topladı. Bu örnekler, Ay’ın uzak yüzünden Dünya’ya getirilen ilk materyaller olarak tarihe geçti. Daha önce yalnızca iki Çin uzay aracı Ay’ın bu bölgesine iniş yapabilmişti.Science dergisinde çığır açan bulgularÇin Bilimler Akademisi’nden Zexian Cui ve ekibi, analiz edilen örneklerin bazalt türünde olduğunu ve volkanik kökenli kayaçların kimyasal izotoplarını incelediklerini duyurdu. Bu analizler, Ay’ın uzak yüzeyindeki bazaltların 2,8 milyar yıl önce lav akışlarıyla oluştuğunu kanıtladı.Önceki araştırmalar, Ay’ın yakın yüzünde 2 milyar yıl öncesine kadar volkanik aktivitelerin sürdüğünü gösteriyordu. Ancak, uzak yüzdeki volkanizmanın keşfi, Ay’ın tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor.Volkanik patlamaların gizemi derinleşiyorChang’e 5 görevi sırasında 2020 yılında Ay’ın yakın yüzünden toplanan örnekler, volkanik patlamaların 120 milyon yıl öncesine kadar devam etmiş olabileceğini öne sürmüştü. Bu da Ay’daki volkanik aktivitenin düşündüğümüzden çok daha uzun süre devam ettiğini gösteriyor.Araştırmacılar, Güney Kutbu-Aitken havzasındaki devasa çarpışmanın Ay’ın manto yapısında radikal değişikliklere neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Bu çarpışmanın, volkanik aktiviteler üzerinde önemli etkiler yarattığı belirtiliyor.Ay’ın i̇ki yüzü arasındaki farklar ortaya çıkıyorGüney Kutbu-Aitken havzasında potasyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin eksikliği, Ay’ın uzak yüzündeki bazalt oluşumlarının azlığını açıklayabilir. Bu elementlerin radyoaktif bozunma sırasında ısı yayması, volkanik aktiviteleri tetikleyen bir unsur olarak biliniyor.Uzay araştırmaları yeni ufuklar açıyorÇin’in Chang’e serisi görevleri, Ay’daki volkanik aktiviteler ve iki yüzü arasındaki kimyasal farklarla ilgili yeni veriler sunmaya devam ediyor. Ay’daki sırların çözülmesi, Dünya’nın uydusunun oluşumuna ve evrimine dair önemli ipuçları sunabilir.Bu bulgular, uzay araştırmalarında uluslararası iş birliği ve bilimsel merakın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ay'ın sırları çözülmeye devam ederken, yeni keşiflerin heyecan verici olduğu şüphesiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/uzayin-derinliklerinde-bilim-dunyasini-sarsan-kesif-gizemli-bir-super-dunya-doguyor-tarih-yeniden-1091102489.html
ay
güney kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091101787_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_cad9fec04c94474e650c1bc44a869882.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin ay görevleri, chang’e 6 örnekleri, ay’ın uzak yüzü volkanik patlamalar, ay’dan getirilen bazalt örnekleri, ay’da 2.8 milyar yıl önce volkanik aktivite, güney kutbu-aitken havzası bulguları, ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekler, chang’e 5 ve chang’e 6 farkları, ay’ın iki yüzü arasındaki farklar, volkanik patlamaların gizemi, ay yüzeyindeki bazalt kayaçlar, ay’daki manto değişimleri, radyoaktif elementler ve ay’daki etkileri, çin uzay programı bulguları, science dergisinde ay araştırmaları, çin’in uzayda bilimsel başarıları, ay’ın uzak yüzeyinin sırları, ay’daki lav akışları, ay tarihi yeniden yazılıyor, çin bilimler akademisi zexian cui çalışmaları
çin ay görevleri, chang’e 6 örnekleri, ay’ın uzak yüzü volkanik patlamalar, ay’dan getirilen bazalt örnekleri, ay’da 2.8 milyar yıl önce volkanik aktivite, güney kutbu-aitken havzası bulguları, ay’ın uzak yüzünden toplanan örnekler, chang’e 5 ve chang’e 6 farkları, ay’ın iki yüzü arasındaki farklar, volkanik patlamaların gizemi, ay yüzeyindeki bazalt kayaçlar, ay’daki manto değişimleri, radyoaktif elementler ve ay’daki etkileri, çin uzay programı bulguları, science dergisinde ay araştırmaları, çin’in uzayda bilimsel başarıları, ay’ın uzak yüzeyinin sırları, ay’daki lav akışları, ay tarihi yeniden yazılıyor, çin bilimler akademisi zexian cui çalışmaları

Bilim dünyasında şaşırtan tarihi gelişme: Ay’ın karanlık yüzündeki sır 2.8 milyar yıl sonra çözüldü

11:41 03.12.2024 (güncellendi: 12:00 03.12.2024)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturay
ay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin'in Ay’ın uzak yüzeyinden topladığı örnekler, 2.8 milyar yıl önce yaşanan volkanik aktivitelerin izlerini ortaya koydu. Araştırmalar, bu bölgedeki lavların element yapısının Ay’ın sırlarını çözmede kritik rol oynayabileceğini gösteriyor. Yeni bulgular, Ay'ın iki yüzü arasındaki gizemi derinleştirdi.
Çin’in Chang’e 6 görevi kapsamında Ay’ın uzak yüzünden topladığı örnekler, Ay'da milyarlarca yıl önce volkanik patlamalar yaşandığını ortaya koydu. Analiz edilen bazalt türündeki lav örnekleri, bu volkanik aktivitenin 2.8 milyar yıl öncesine dayandığını gösteriyor.
Ay’ın yakın yüzüne kıyasla çok az incelenen uzak yüzey, gizemlerini bir bir açığa çıkarıyor.

Ay’ın uzak yüzünden i̇lk kez örnek getirildi

2024 yılında gerçekleştirilen görevde, Chang’e 6 uzay aracı Ay’ın Güney Kutbu-Aitken havzasından 1,9 kilogram örnek topladı. Bu örnekler, Ay’ın uzak yüzünden Dünya’ya getirilen ilk materyaller olarak tarihe geçti. Daha önce yalnızca iki Çin uzay aracı Ay’ın bu bölgesine iniş yapabilmişti.

Science dergisinde çığır açan bulgular

Çin Bilimler Akademisi’nden Zexian Cui ve ekibi, analiz edilen örneklerin bazalt türünde olduğunu ve volkanik kökenli kayaçların kimyasal izotoplarını incelediklerini duyurdu. Bu analizler, Ay’ın uzak yüzeyindeki bazaltların 2,8 milyar yıl önce lav akışlarıyla oluştuğunu kanıtladı.
Önceki araştırmalar, Ay’ın yakın yüzünde 2 milyar yıl öncesine kadar volkanik aktivitelerin sürdüğünü gösteriyordu. Ancak, uzak yüzdeki volkanizmanın keşfi, Ay’ın tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Volkanik patlamaların gizemi derinleşiyor

Chang’e 5 görevi sırasında 2020 yılında Ay’ın yakın yüzünden toplanan örnekler, volkanik patlamaların 120 milyon yıl öncesine kadar devam etmiş olabileceğini öne sürmüştü. Bu da Ay’daki volkanik aktivitenin düşündüğümüzden çok daha uzun süre devam ettiğini gösteriyor.
Araştırmacılar, Güney Kutbu-Aitken havzasındaki devasa çarpışmanın Ay’ın manto yapısında radikal değişikliklere neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Bu çarpışmanın, volkanik aktiviteler üzerinde önemli etkiler yarattığı belirtiliyor.

Ay’ın i̇ki yüzü arasındaki farklar ortaya çıkıyor

Güney Kutbu-Aitken havzasında potasyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin eksikliği, Ay’ın uzak yüzündeki bazalt oluşumlarının azlığını açıklayabilir. Bu elementlerin radyoaktif bozunma sırasında ısı yayması, volkanik aktiviteleri tetikleyen bir unsur olarak biliniyor.

Uzay araştırmaları yeni ufuklar açıyor

Çin’in Chang’e serisi görevleri, Ay’daki volkanik aktiviteler ve iki yüzü arasındaki kimyasal farklarla ilgili yeni veriler sunmaya devam ediyor. Ay’daki sırların çözülmesi, Dünya’nın uydusunun oluşumuna ve evrimine dair önemli ipuçları sunabilir.
Bu bulgular, uzay araştırmalarında uluslararası iş birliği ve bilimsel merakın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ay'ın sırları çözülmeye devam ederken, yeni keşiflerin heyecan verici olduğu şüphesiz.
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
YAŞAM
Uzayın derinliklerinde bilim dünyasını sarsan keşif: Gizemli bir 'Süper Dünya' doğuyor, tarih yeniden yazılıyor
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала