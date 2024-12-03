Uzayın derinliklerinde bilim dünyasını sarsan keşif: Gizemli bir 'Süper Dünya' doğuyor, tarih yeniden yazılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davasında 11. gün
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/uzayin-derinliklerinde-bilim-dunyasini-sarsan-kesif-gizemli-bir-super-dunya-doguyor-tarih-yeniden-1091102489.html
Uzayın derinliklerinde bilim dünyasını sarsan keşif: Gizemli bir 'Süper Dünya' doğuyor, tarih yeniden yazılıyor
Uzayın derinliklerinde bilim dünyasını sarsan keşif: Gizemli bir 'Süper Dünya' doğuyor, tarih yeniden yazılıyor
Sputnik Türkiye
Gökbilimciler, 430 ışık yılı ötede yıldızına yakın bir yörüngede bulunan 3 milyon yaşındaki bir "bebek gezegen"i keşfetti. NASA'nın hassas kameraları sayesinde... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:58+0300
2024-12-03T11:58+0300
yaşam
jüpiter
samanyolu galaksisi
iras
nasa
tess
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
bilim insanları
bilim insanı
uzay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091103073_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_22058006afa3f98c29a6c0926012368e.png
NASA, Güneş Sistemi dışındaki 5.780 öte gezegen keşfini kutlarken, bu sefer çok daha özel bir bulguya imza attı. Yıldızına oldukça yakın bir yörüngede bulunan ve yalnızca 3 milyon yaşında olan bu "bebek gezegen", IRAS 04125+2902 b adıyla kayıtlara geçti.Keşif, NASA’nın Geçiş Yapan Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) sayesinde mümkün oldu. Bu genç gezegen, genellikle enkaz disklerinin içinde gizlendiği için tespit edilmesi oldukça zor olan bir kategoriye giriyor. Ancak bu sefer şans gökbilimcilerin yüzüne güldü ve enkaz halkası açılan sistemde gezegen keşfedilebildi.Bebek gezegenin özellikleriIRAS 04125+2902 b, yalnızca 3 milyon yaşında olmasına rağmen gaz devi Jüpiter’in üçte biri kütlesinde. Ancak boyut olarak Jüpiter ile aynı çapta olduğu belirlendi. Bu, gezegenin atmosferinin gelişim sürecinde şiştiğini ve ilerleyen dönemlerde küçüleceğini gösteriyor.Gezegenin yıldızına oldukça yakın bir yörüngede bulunduğu ve 430 ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi. Bu veriler, Samanyolu Galaksisi'ndeki benzer gezegenlerin oluşum süreci hakkında önemli ipuçları veriyor.Enkaz halkası açıldı, keşif mümkün olduÇoğu genç gezegen, yıldızının çevresindeki gaz ve toz halkalarının içinde gizlenir ve bu nedenle tespit edilmeleri oldukça zordur. Ancak IRAS 04125+2902 b’nin sistemindeki enkaz halkasının açılması, bu keşfi mümkün kıldı.Bilim insanları, bu sıra dışı açılmaya neyin neden olduğu konusunda henüz net bir kanıya varmış değil. Bununla birlikte, yıldızın yoldaşı olan bir başka gök cisminin çekim kuvvetiyle diski kaydırmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu teori henüz kanıtlanamadı.Geleceğin Süper Dünyası veya Mini Neptün’üNASA, bu genç gezegenin birkaç milyon yıl içinde "Süper Dünya" ya da "Mini Neptün" kategorisine girebileceğini öngörüyor. Bu terimler, boyutlarına ve bileşenlerine göre gezegenleri sınıflandırmak için kullanılıyor:Bu kategoriler, uzay araştırmalarında büyük önem taşıyor. Özellikle "Süper Dünya" tipi gezegenler, yaşam için önemli bir bileşen olan suyu barındırma potansiyeline sahip olabiliyor.NASA’nın Çığır Açan ÇalışmalarıNASA’nın Chang’e serisi görevleri ve TESS gibi araçları, uzayın derinliklerindeki sırların çözülmesinde büyük rol oynuyor. Özellikle genç gezegenlerin keşfi, galaksimizdeki yıldız sistemlerinin nasıl geliştiğini anlamamız için kritik veriler sunuyor.Bu keşif, gökbilimcilerin galaksimizdeki diğer yıldız sistemlerinin yapı taşlarını incelemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. IRAS 04125+2902 b, yalnızca bir gezegenin keşfi değil, aynı zamanda evrenin evrimine dair daha derin bir anlayışın kapılarını açıyor.Bilim insanları, bu genç gezegenin sırlarını çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Ayak izleri, belki de gelecekte evrenin başka bir köşesinde hayatın var olabileceğini müjdeliyor. Keşiflerin bu heyecan verici seyri, evrene dair merakımızı artırmaya devam edecek gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bilim-dunyasinda-sasirtan-tarihi-gelisme-ayin-karanlik-yuzundeki-sir-28-milyar-yil-sonra-cozuldu-1091099168.html
jüpiter
samanyolu galaksisi
dünya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091103073_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_8b56a934c0983c026ff88dfcc88a3da4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa bebek gezegen keşfi, 3 milyon yaşındaki gezegen, iras 04125+2902 b, genç gezegen nasa, öte gezegen keşfi 2024, nasa tespit edilen bebek gezegen, süper dünya ve mini neptün, aykırı enkaz halkası açılımı, nasa gezegen araştırmaları, samanyolu galaksisi genç gezegen, volkanik gaz devi gezegen, 430 ışık yılı uzaklıkta gezegen, gökbilimcilerin keşfi, nasa’nın geçiş yöntemi, enkaz diski açılan gezegen, gezegenin jüpiter’le karşılaştırılması, yıldız sistemlerindeki genç gezegenler, nasa'nın öte gezegen projesi, tespit edilen gaz devi, nasa gezegenlerin evrimi
nasa bebek gezegen keşfi, 3 milyon yaşındaki gezegen, iras 04125+2902 b, genç gezegen nasa, öte gezegen keşfi 2024, nasa tespit edilen bebek gezegen, süper dünya ve mini neptün, aykırı enkaz halkası açılımı, nasa gezegen araştırmaları, samanyolu galaksisi genç gezegen, volkanik gaz devi gezegen, 430 ışık yılı uzaklıkta gezegen, gökbilimcilerin keşfi, nasa’nın geçiş yöntemi, enkaz diski açılan gezegen, gezegenin jüpiter’le karşılaştırılması, yıldız sistemlerindeki genç gezegenler, nasa'nın öte gezegen projesi, tespit edilen gaz devi, nasa gezegenlerin evrimi

Uzayın derinliklerinde bilim dünyasını sarsan keşif: Gizemli bir 'Süper Dünya' doğuyor, tarih yeniden yazılıyor

11:58 03.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUzay
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Gökbilimciler, 430 ışık yılı ötede yıldızına yakın bir yörüngede bulunan 3 milyon yaşındaki bir "bebek gezegen"i keşfetti. NASA'nın hassas kameraları sayesinde tespit edilen bu genç gezegen, nadir rastlanan bir olay olarak bilim dünyasında heyecan yarattı. Peki bu gezegenin sırları neler? İşte detaylar…
NASA, Güneş Sistemi dışındaki 5.780 öte gezegen keşfini kutlarken, bu sefer çok daha özel bir bulguya imza attı. Yıldızına oldukça yakın bir yörüngede bulunan ve yalnızca 3 milyon yaşında olan bu "bebek gezegen", IRAS 04125+2902 b adıyla kayıtlara geçti.
Keşif, NASA’nın Geçiş Yapan Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) sayesinde mümkün oldu. Bu genç gezegen, genellikle enkaz disklerinin içinde gizlendiği için tespit edilmesi oldukça zor olan bir kategoriye giriyor. Ancak bu sefer şans gökbilimcilerin yüzüne güldü ve enkaz halkası açılan sistemde gezegen keşfedilebildi.

Bebek gezegenin özellikleri

IRAS 04125+2902 b, yalnızca 3 milyon yaşında olmasına rağmen gaz devi Jüpiter’in üçte biri kütlesinde. Ancak boyut olarak Jüpiter ile aynı çapta olduğu belirlendi. Bu, gezegenin atmosferinin gelişim sürecinde şiştiğini ve ilerleyen dönemlerde küçüleceğini gösteriyor.
Gezegenin yıldızına oldukça yakın bir yörüngede bulunduğu ve 430 ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi. Bu veriler, Samanyolu Galaksisi'ndeki benzer gezegenlerin oluşum süreci hakkında önemli ipuçları veriyor.

Enkaz halkası açıldı, keşif mümkün oldu

Çoğu genç gezegen, yıldızının çevresindeki gaz ve toz halkalarının içinde gizlenir ve bu nedenle tespit edilmeleri oldukça zordur. Ancak IRAS 04125+2902 b’nin sistemindeki enkaz halkasının açılması, bu keşfi mümkün kıldı.
Bilim insanları, bu sıra dışı açılmaya neyin neden olduğu konusunda henüz net bir kanıya varmış değil. Bununla birlikte, yıldızın yoldaşı olan bir başka gök cisminin çekim kuvvetiyle diski kaydırmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu teori henüz kanıtlanamadı.

Geleceğin Süper Dünyası veya Mini Neptün’ü

NASA, bu genç gezegenin birkaç milyon yıl içinde "Süper Dünya" ya da "Mini Neptün" kategorisine girebileceğini öngörüyor. Bu terimler, boyutlarına ve bileşenlerine göre gezegenleri sınıflandırmak için kullanılıyor:
Mini Neptün: Dünya ile Neptün boyutları arasında olan, genellikle gaz yapılı gezegenler.
Süper Dünya: Dünya’dan %30 ila %70 daha büyük olan, kayalık veya gazlı gezegenler.
Bu kategoriler, uzay araştırmalarında büyük önem taşıyor. Özellikle "Süper Dünya" tipi gezegenler, yaşam için önemli bir bileşen olan suyu barındırma potansiyeline sahip olabiliyor.

NASA’nın Çığır Açan Çalışmaları

NASA’nın Chang’e serisi görevleri ve TESS gibi araçları, uzayın derinliklerindeki sırların çözülmesinde büyük rol oynuyor. Özellikle genç gezegenlerin keşfi, galaksimizdeki yıldız sistemlerinin nasıl geliştiğini anlamamız için kritik veriler sunuyor.
Bu keşif, gökbilimcilerin galaksimizdeki diğer yıldız sistemlerinin yapı taşlarını incelemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. IRAS 04125+2902 b, yalnızca bir gezegenin keşfi değil, aynı zamanda evrenin evrimine dair daha derin bir anlayışın kapılarını açıyor.
Bilim insanları, bu genç gezegenin sırlarını çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Ayak izleri, belki de gelecekte evrenin başka bir köşesinde hayatın var olabileceğini müjdeliyor. Keşiflerin bu heyecan verici seyri, evrene dair merakımızı artırmaya devam edecek gibi görünüyor.
ay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
YAŞAM
Bilim dünyasında şaşırtan tarihi gelişme: Ay’ın karanlık yüzündeki sır 2.8 milyar yıl sonra çözüldü
11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала