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Beşiktaş'ta deprem sürüyor, sessizliğini bozacağı günü açıkladı: 'Hasan Arat anlatırsa kıyamet kopar'
Beşiktaş'ta deprem sürüyor, sessizliğini bozacağı günü açıkladı: 'Hasan Arat anlatırsa kıyamet kopar'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın sürpriz istifasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Işık, Arat ile yaptığı telefon... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T07:23+0300
2024-12-03T07:23+0300
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Beşiktaş Başkanlığı’ndan sürpriz bir şekilde istifa eden Hasan Arat, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstifasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık ile telefon görüşmesi yapan Arat, hakkında yapılan suçlamalara yanıt vereceğini ve bilinmeyen birçok detayı açıklayacağını dile getirdi.'Anlatırsa kıyamet kopar'Ekol TV'deki programında konuşan Candaş Tolga Işık, Hasan Arat ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Işık, "Hasan Arat beni aradı. Çok önemli şeyler anlattı ve bunları programda paylaşmamamı istedi. Eğer söylediklerini kamuoyuna açıklarsa gerçekten kıyamet kopar. Arat, önümüzdeki hafta kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vereceğini ve birçok bilinmeyeni açıklayacağını söyledi" dedi.'Söyleyeceklerimi bekleyin'Hasan Arat'ın kendisiyle paylaştığı ifadeleri aktaran Işık, "Arat, şu anda bir özel sebeple yurt dışında olduğunu belirtti. Bana, 'Süreci dikkatle takip ediyorum, her detayı not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Ayrıca önümüzdeki hafta Ekol TV'deki programıma katılacağını söyledi. Salı günü ya da bir sonraki hafta olur, ama kesinlikle çok önemli şeyler anlatacak" diye konuştu.Gözler Hasan Arat’ın açıklamalarındaHasan Arat’ın istifasının perde arkası merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle hakkında ortaya atılan iddialar ve Arat’ın bunlara nasıl yanıt vereceği, spor camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, “Anlattıkları kamuoyuna yansırsa büyük olaylar yaşanır” ifadeleri ise beklentiyi daha da artırıyor.Sıradaki program tarih veriyorEkol TV’deki programın yayın tarihi netleşmese de önümüzdeki haftalarda Hasan Arat’ın detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tüm Beşiktaş camiası ve spor dünyası, bu açıklamalara odaklanmış durumda. Arat’ın hangi suçlamalara nasıl yanıt vereceği ve hangi bilinmeyenleri paylaşacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.Beşiktaş’ta yaşanan bu istifa depremi, yalnızca siyah-beyazlı camiayı değil, Türk spor dünyasını da sarsacak gibi görünüyor.
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hasan arat istifa etti, beşiktaş başkanlık istifası, hasan arat açıklama yapacak mı, candan tolga ışık kıyamet kopar, beşiktaş başkanlık krizi, hasan arat neden istifa etti, hasan arat hakkında suçlamalar, ekol tv hasan arat programı, beşiktaş yönetiminde kriz, hasan arat kıyamet kopar açıklaması, candan tolga ışık hasan arat görüşmesi, beşiktaş camiasında istifa depremi, spor dünyasında beşiktaş istifası, candan tolga ışık ne dedi, hasan arat ne zaman açıklama yapacak, hasan arat ekol tv programı, beşiktaş yönetimi açıklama bekliyor, hasan arat suçlamalar hakkında konuşacak mı, hasan arat yurtdışında mı, beşiktaş istifa gündemi
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Beşiktaş'ta deprem sürüyor, sessizliğini bozacağı günü açıkladı: 'Hasan Arat anlatırsa kıyamet kopar'

07:23 03.12.2024
© AA / Beyza CömertKulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA / Beyza Cömert
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın sürpriz istifasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Işık, Arat ile yaptığı telefon görüşmesinde öğrendiği bilgileri şimdilik paylaşamayacağını belirterek, “Eğer anlatırsa kıyamet kopacak” dedi. Gözler şimdi Arat’ın açıklamalarında.
Beşiktaş Başkanlığı’ndan sürpriz bir şekilde istifa eden Hasan Arat, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstifasının ardından gazeteci Candaş Tolga Işık ile telefon görüşmesi yapan Arat, hakkında yapılan suçlamalara yanıt vereceğini ve bilinmeyen birçok detayı açıklayacağını dile getirdi.

'Anlatırsa kıyamet kopar'

Ekol TV'deki programında konuşan Candaş Tolga Işık, Hasan Arat ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Işık, "Hasan Arat beni aradı. Çok önemli şeyler anlattı ve bunları programda paylaşmamamı istedi. Eğer söylediklerini kamuoyuna açıklarsa gerçekten kıyamet kopar. Arat, önümüzdeki hafta kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vereceğini ve birçok bilinmeyeni açıklayacağını söyledi" dedi.

'Söyleyeceklerimi bekleyin'

Hasan Arat'ın kendisiyle paylaştığı ifadeleri aktaran Işık, "Arat, şu anda bir özel sebeple yurt dışında olduğunu belirtti. Bana, 'Süreci dikkatle takip ediyorum, her detayı not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Ayrıca önümüzdeki hafta Ekol TV'deki programıma katılacağını söyledi. Salı günü ya da bir sonraki hafta olur, ama kesinlikle çok önemli şeyler anlatacak" diye konuştu.

Gözler Hasan Arat’ın açıklamalarında

Hasan Arat’ın istifasının perde arkası merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle hakkında ortaya atılan iddialar ve Arat’ın bunlara nasıl yanıt vereceği, spor camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, “Anlattıkları kamuoyuna yansırsa büyük olaylar yaşanır” ifadeleri ise beklentiyi daha da artırıyor.

Sıradaki program tarih veriyor

Ekol TV’deki programın yayın tarihi netleşmese de önümüzdeki haftalarda Hasan Arat’ın detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tüm Beşiktaş camiası ve spor dünyası, bu açıklamalara odaklanmış durumda. Arat’ın hangi suçlamalara nasıl yanıt vereceği ve hangi bilinmeyenleri paylaşacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.
Beşiktaş’ta yaşanan bu istifa depremi, yalnızca siyah-beyazlı camiayı değil, Türk spor dünyasını da sarsacak gibi görünüyor.
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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