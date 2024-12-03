https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/futbol-macinda-felaket-hakem-kararini-begenmeyip-sahaya-inenler-en-az-56-kisiyi-oldurdu-3-gunluk-1091090709.html

Futbol maçında felaket: Hakem kararını beğenmeyip sahaya inenler en az 56 kişiyi öldürdü, 3 günlük yas ilan edildi

Futbol maçında felaket: Hakem kararını beğenmeyip sahaya inenler en az 56 kişiyi öldürdü, 3 günlük yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Gine’nin N'Zerekore kentindeki futbol maçında çıkan izdiham, 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından stadyumda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T07:03+0300

2024-12-03T07:03+0300

2024-12-03T07:03+0300

spor

gine

batı afrika

afrika

ali bin nasır (hakem)

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Batı Afrika ülkesi Gine, yaşanan trajediyle sarsıldı. N'Zerekore kentindeki General Mamadi Doumbouya Futbol Turnuvası sırasında çıkan izdihamda, 56 kişi hayatını kaybetti. Olay, hakemin ev sahibi takım lehine penaltı kararı vermesiyle başladı ve kısa sürede kontrolden çıktı.Ulusal Yas i̇lan edildiGine hükümeti, yaşanan trajedinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Başbakan Bah Oury başkanlığındaki bir heyet, olayın detaylarını araştırmak ve mağdur ailelerle bir araya gelmek üzere N'Zerekore'ye gitti. Yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, yüzlerce kişi yaralandı.Penaltı kararı kaosu tetiklediPazar günü oynanan maçta, hakemin N'Zerekore ve Labe takımları karşılaşmasında ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı sonrası tribünler karıştı. Rakip takımın taraftarları, hakeme saldırmak için sahaya inmeye çalıştı. Polis, olayı durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanınca taraftarlar da taşlarla karşılık verdi. Çıkan panik, izdihama neden oldu.Hükümet ve yetkililerden i̇lk açıklamalarGine yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, stadyumdaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu kabul ederken, olayın tüm boyutlarıyla inceleneceğini açıkladı. Hükümet, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sözü verdi.Polisin müdahalesi tartışma yarattıYaşanan izdihamda polisin kullandığı göz yaşartıcı gazın etkisiyle paniğin büyüdüğü ve olayın kontrolden çıktığı ifade ediliyor. Şiddetli kalabalık hareketi sırasında stadyumun çıkış kapılarında sıkışan taraftarlar, olayın en ağır sonuçlarını yaşadı.

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