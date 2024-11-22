https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/once-kendi-olumunu-sahneledi-sonra-polise-ben-iyiyim-mesaji-gonderdi-1090692020.html

Önce 'kendi ölümünü' sahneledi sonra polise 'ben iyiyim' mesajı gönderdi

Önce 'kendi ölümünü' sahneledi sonra polise 'ben iyiyim' mesajı gönderdi

Sputnik Türkiye

ABD'de yazdan beri aranan bir adamın kendi ölümünü sahnelediği ortaya çıktı. 3 çocuk babası adam, eşini de bırakarak başka bir ülkeye kaçmak için gölde... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T11:11+0300

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir baba, eşini ve üç çocuğunu terk edebilmek için kendi ölümünü sahneledi. Ağustos ayında, bir gölde boğulmuş süsü verdikten sonra Avrupa'ya kaçtığı düşünülen adam, polise 'ben iyiyim' mesajı gönderdi.45 yaşındaki Ryan Borgwardt, en son 12 Ağustos'ta tek başına balık tutmak için gittiği Green Lake'de görülmüştü. Arama kurtarma ekibi gölde devrilmiş kano ve can yeleğiyle karşılaşmıştı. Ayrıca adamın arabası ve cüzdanını da bulan yetkililer, gölde 54 gün süren kapsamlı bir arama yapmış ancak adamın bedenini bulamamıştı.Bunun üzerine daha detaylı bir soruşturma başlatan yetkililer, Kanada sınırında Borgwardt'ın isminin kontrol edildiğini fark edince daha kapsamlı bir araştırma yapmaya karar verdi. Borgwardt, kaybolduktan yaklaşık üç ay sonra yetkililerle iletişime geçti. Polis, adamın hayatta ve iyi durumda olduğunu, ancak hala nerede olduğunu bilmediğini söyledi.Polis ekiplerine bir video gönderen Borgwardt, dairesinde olduğunu belirterek "Güvende ve emniyetteyim, sorun yok. Umarım bu işe yarar" dedi. Şerif, adamın 'kişisel meseleler' yüzünden kaçtığını belirtti.Nasıl kaçtığını da anlattıBorgwardt, polise gönderdiği videoda nasıl kaçtığını da anlattı. Watertown'daki evinde seyahat ederek yaklaşık 80 kilometre ilerlemiş, gölde kayağını devrilmiş ve telefonunu göle atmıştı. Wisconsin'in en derin gölü olduğu için orayı seçtiğini söyleyen Borgwardt, gölden ayrıldıktan sonra elektrikli bisikletle yolculuğa devam ettiği belirtti.Kanada'ya otobüsle varan Borgwardt'ın uçağa bindiği açıklandı. Şu anda nerede olduğu bilinmeyen adamın, kaybolmasıyla ilgili açılan soruşturmayı engellemekle suçlanabileceği söyleniyor. Şerif, adamın cesedinin aranmasının en az 35 bin dolara mal olduğunu açıkladı. Borgwardt'ın geri dönüp dönmemesinin 'özgür iradesine' bağlı olduğu açıklandı.Borgwardt'ın, Özbekistanlı bir kadınla beraber olabilmek için ailesini bıraktığı iddiasının gerçek olup olmadığı belli değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/yetkililer-sahte-olumunu-planlayan-abdli-adami-ariyor-1090383353.html

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