https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/abdli-kongre-uyeleri-koronavirusun-yayilmasindan-cini-sorumlu-tuttu-1091108650.html
ABD’li kongre üyeleri, koronavirüsün yayılmasından Çin’i sorumlu tuttu
ABD’li kongre üyeleri, koronavirüsün yayılmasından Çin’i sorumlu tuttu
Sputnik Türkiye
ABD'li kongre üyeleri, iki yıllık bir incelemenin ardından koronavirüsün büyük bir olasılıkla laboratuvar kaynaklı olduğunu ve bir sızıntı sonucu yayıldığını... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:22+0300
2024-12-03T13:22+0300
2024-12-03T13:22+0300
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koronavirüs
kovid-19
yayılma
sorumluluk
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Konuya ilişkin yayınlanan rapordan anlaşılacağı üzere ABD'li kongre üyeleri, iki yıllık bir incelemenin ardından koronavirüsün büyük bir olasılıkla laboratuvar kaynaklı olduğunu ve bir sızıntı sonucu yayıldığını açıkladı.ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi’nin koronavirüs alt komitesi tarafından yayınlanan raporda, “Kovid-19 virüsü büyük bir olasılıkla Çin’in Wuhan kentinde bir laboratuvardan kaynaklandı” ifadelerine yer verildi.Milletvekilleri, virüsün doğada bulunmayan biyolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekerek, iddialarını desteklemek için beş argüman sundu, buna göre daha önceki pandemilerde birkaç yayılma vakası olmasına rağmen tüm Kovid-19 vakalarının, insan vücuduna bir kez nüfuz etse de görüldüğünü savundu.Kongre üyeleri ayrıca Wuhan’da SARS virüslerinin araştırılmasına yönelik önde gelen bir araştırma laboratuvarının varlığına dikkat çekerek, bu laboratuvarın geçmişte araştırmalarını ‘yetersiz düzeyde biyolojik güvenlik’ koşullarında sürdürdüğünü iddia etti.Raporda, “Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki (WIV) araştırmacılar 2019 sonbaharında, yani Kovid-19’un vahşi hayvan pazarında ilk keşfedilmesinden birkaç ay önce, Kovid benzeri bir virüse yakalanmıştı. Tüm bilimsel ölçütlere göre, eğer doğal bir kökene dair kanıt olsaydı, çoktan ortaya çıkmış olurdu” denildi.
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abd, abd kongresi, milletvekili, koronavirüs, kovid-19, yayılma, sorumluluk, çin, wuhan, laboratuvar, sars, abd temsilciler meclisi
abd, abd kongresi, milletvekili, koronavirüs, kovid-19, yayılma, sorumluluk, çin, wuhan, laboratuvar, sars, abd temsilciler meclisi
ABD’li kongre üyeleri, koronavirüsün yayılmasından Çin’i sorumlu tuttu
ABD'li kongre üyeleri, iki yıllık bir incelemenin ardından koronavirüsün büyük bir olasılıkla laboratuvar kaynaklı olduğunu ve bir sızıntı sonucu yayıldığını belirtti.
Konuya ilişkin yayınlanan rapordan anlaşılacağı üzere ABD'li kongre üyeleri, iki yıllık bir incelemenin ardından koronavirüsün büyük bir olasılıkla laboratuvar kaynaklı olduğunu ve bir sızıntı sonucu yayıldığını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi’nin koronavirüs alt komitesi tarafından yayınlanan raporda, “Kovid-19 virüsü büyük bir olasılıkla Çin’in Wuhan kentinde bir laboratuvardan kaynaklandı” ifadelerine yer verildi.
Milletvekilleri, virüsün doğada bulunmayan biyolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekerek, iddialarını desteklemek için beş argüman sundu, buna göre daha önceki pandemilerde birkaç yayılma vakası olmasına rağmen tüm Kovid-19 vakalarının, insan vücuduna bir kez nüfuz etse de görüldüğünü savundu.
Kongre üyeleri ayrıca Wuhan’da SARS virüslerinin araştırılmasına yönelik önde gelen bir araştırma laboratuvarının varlığına dikkat çekerek, bu laboratuvarın geçmişte araştırmalarını ‘yetersiz düzeyde biyolojik güvenlik’ koşullarında sürdürdüğünü iddia etti.
Raporda, “Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki (WIV) araştırmacılar 2019 sonbaharında, yani Kovid-19’un vahşi hayvan pazarında ilk keşfedilmesinden birkaç ay önce, Kovid benzeri bir virüse yakalanmıştı. Tüm bilimsel ölçütlere göre, eğer doğal bir kökene dair kanıt olsaydı, çoktan ortaya çıkmış olurdu” denildi.