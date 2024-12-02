https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/abd-cine-karsi-silahlandirmaya-devam-ediyor-japonyada-f-16lar-emekli-edilip-48-adet-f-35a-1091063537.html

ABD Çin'e karşı silahlandırmaya devam ediyor: Japonya'da F-16'lar emekli edilip 48 adet F-35A konuşlandırılacak

ABD Çin'e karşı silahlandırmaya devam ediyor: Japonya'da F-16'lar emekli edilip 48 adet F-35A konuşlandırılacak

Sputnik Türkiye

ABD, Misawa Hava Üssü’ne yeni nesil F-35A savaş uçaklarını konuşlandıracağını duyurdu. Havaalanı, stratejik olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi tehdit ediyor. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T13:42+0300

2024-12-02T13:42+0300

2024-12-02T13:42+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

güney çin denizi

çin komünist partisi (çkp)

abd

abd ordusu

f-35

f-35 lightning ii

f-35 a

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ABD ordusunun, yeni nesil F-35A savaş uçaklarını 2026 yılının ilkbaharında Japonya’daki Misawa Hava Üssü’ne konuşlandırmayı planladığı bildirildi. Bu adım, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki artan nüfuzuna karşı, ABD’nin Doğu Asya’daki müttefiki Japonya’nın savunma - saldırı kapasitesini modernize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.Kyodo ajansının eyalet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, savaş uçaklarının konuşlandırılmasıyla birlikte, Misawa Hava Üssü’ndeki hangarlar ve diğer destek tesisleri de yenilenecek.ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Misawa Hava Üssü’nde hizmetten çekilmesi planlanan 36 adet F-16 savaş uçağının yerine 48 adet F-35A’nın getirileceğini duyurmuştu.Misawa Hava Üssü’nün neden önemli? Japonya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinde bulunan Misawa Hava Üssü, Doğu Asya’da Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı hamlelere yönelik kritik öneme sahip. Pasifik Okyanusu’na yaklaşık 4,8 kilometre mesafede bulunan üs, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ve ABD ordusu tarafından ortaklaşa kullanılıyor.F-35A savaş uçakları, radardan kaçabilme kabiliyetleri ve balistik füzeleri tespit edebilen yüksek performanslı radar sistemleriyle öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abd-ile-birlikte-cine-fuze-dogrultan-japonya-basbakani-yapilanlar-kabul-edilemez-gucumuzu-1090213351.html

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çin halk cumhuriyeti

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abd

rusya

kuzey kore

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