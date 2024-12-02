https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/abd-cine-karsi-silahlandirmaya-devam-ediyor-japonyada-f-16lar-emekli-edilip-48-adet-f-35a-1091063537.html
ABD Çin'e karşı silahlandırmaya devam ediyor: Japonya'da F-16'lar emekli edilip 48 adet F-35A konuşlandırılacak
ABD Çin'e karşı silahlandırmaya devam ediyor: Japonya'da F-16'lar emekli edilip 48 adet F-35A konuşlandırılacak
Sputnik Türkiye
ABD, Misawa Hava Üssü’ne yeni nesil F-35A savaş uçaklarını konuşlandıracağını duyurdu. Havaalanı, stratejik olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi tehdit ediyor. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T13:42+0300
2024-12-02T13:42+0300
2024-12-02T13:42+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
güney çin denizi
çin komünist partisi (çkp)
abd
abd ordusu
f-35
f-35 lightning ii
f-35 a
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ABD ordusunun, yeni nesil F-35A savaş uçaklarını 2026 yılının ilkbaharında Japonya’daki Misawa Hava Üssü’ne konuşlandırmayı planladığı bildirildi. Bu adım, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki artan nüfuzuna karşı, ABD’nin Doğu Asya’daki müttefiki Japonya’nın savunma - saldırı kapasitesini modernize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.Kyodo ajansının eyalet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, savaş uçaklarının konuşlandırılmasıyla birlikte, Misawa Hava Üssü’ndeki hangarlar ve diğer destek tesisleri de yenilenecek.ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Misawa Hava Üssü’nde hizmetten çekilmesi planlanan 36 adet F-16 savaş uçağının yerine 48 adet F-35A’nın getirileceğini duyurmuştu.Misawa Hava Üssü’nün neden önemli? Japonya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinde bulunan Misawa Hava Üssü, Doğu Asya’da Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı hamlelere yönelik kritik öneme sahip. Pasifik Okyanusu’na yaklaşık 4,8 kilometre mesafede bulunan üs, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ve ABD ordusu tarafından ortaklaşa kullanılıyor.F-35A savaş uçakları, radardan kaçabilme kabiliyetleri ve balistik füzeleri tespit edebilen yüksek performanslı radar sistemleriyle öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abd-ile-birlikte-cine-fuze-dogrultan-japonya-basbakani-yapilanlar-kabul-edilemez-gucumuzu-1090213351.html
çin
çin halk cumhuriyeti
güney çin denizi
abd
rusya
kuzey kore
japonya
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çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), abd, abd ordusu, f-35, f-35 lightning ii, f-35 a, rusya, kuzey kore, japonya, abd, japonya, misawa hava üssü, f-16, işçi partisi (kuzey kore), savunma bakanlığı
çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), abd, abd ordusu, f-35, f-35 lightning ii, f-35 a, rusya, kuzey kore, japonya, abd, japonya, misawa hava üssü, f-16, işçi partisi (kuzey kore), savunma bakanlığı
ABD Çin'e karşı silahlandırmaya devam ediyor: Japonya'da F-16'lar emekli edilip 48 adet F-35A konuşlandırılacak
ABD, Misawa Hava Üssü’ne yeni nesil F-35A savaş uçaklarını konuşlandıracağını duyurdu. Havaalanı, stratejik olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi tehdit ediyor.
ABD ordusunun, yeni nesil F-35A savaş uçaklarını 2026 yılının ilkbaharında Japonya’daki Misawa Hava Üssü’ne konuşlandırmayı planladığı bildirildi. Bu adım, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki artan nüfuzuna karşı, ABD’nin Doğu Asya’daki müttefiki Japonya’nın savunma - saldırı kapasitesini modernize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Kyodo ajansının eyalet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, savaş uçaklarının konuşlandırılmasıyla birlikte, Misawa Hava Üssü’ndeki hangarlar ve diğer destek tesisleri de yenilenecek.
ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Misawa Hava Üssü’nde hizmetten çekilmesi planlanan 36 adet F-16 savaş uçağının yerine 48 adet F-35A’nın getirileceğini duyurmuştu.
Misawa Hava Üssü’nün neden önemli?
Japonya’nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletinde bulunan Misawa Hava Üssü, Doğu Asya’da Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı hamlelere yönelik kritik öneme sahip. Pasifik Okyanusu’na yaklaşık 4,8 kilometre mesafede bulunan üs, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ve ABD ordusu tarafından ortaklaşa kullanılıyor.
F-35A savaş uçakları, radardan kaçabilme kabiliyetleri ve balistik füzeleri tespit edebilen yüksek performanslı radar sistemleriyle öne çıkıyor.