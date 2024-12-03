https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/2025-fifa-dunya-kulupler-kupasinda-torbalar-belli-oldu-3-turk-oyuncunun-takimlari-dikkat-cekti-1091131337.html
2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda torbalar belli oldu: 3 Türk oyuncunun takımları dikkat çekti
2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda torbalar belli oldu: 3 Türk oyuncunun takımları dikkat çekti
Sputnik Türkiye
2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda takımların yer alacağı torbalar belli oldu. FIFA tarafından yeni... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T23:09+0300
2024-12-03T23:09+0300
2024-12-03T23:09+0300
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2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılan takımların yer aldığı torbalar açıklandı.2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde FIFA Dünya Kulüpler Kupası 15 Temmuz 2025 - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre kupada takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Takımlar arasında Türk oyunculardan Arda Güler'in takımı Real Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter yer aldı.1.Torba: Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, River Plate2.Torba: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Atletico Madrid, Salzburg3.Torba: Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo4.Torba: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland CityFIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi ne zaman?FIFA tarafından düzenlenen organizasyonun kura çekimi 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da yapılacak. FIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html
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fifa dünya kulüpler kupası kura çekimi hangi kanalda
fifa dünya kulüpler kupası kura çekimi hangi kanalda
2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda torbalar belli oldu: 3 Türk oyuncunun takımları dikkat çekti
2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda takımların yer alacağı torbalar belli oldu. FIFA tarafından yeni formatıyla gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da yapılacak.
2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılan takımların yer aldığı torbalar açıklandı.
2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde FIFA Dünya Kulüpler Kupası 15 Temmuz 2025 - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre kupada takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Takımlar arasında Türk oyunculardan Arda Güler'in takımı Real Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter yer aldı.
1.Torba: Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, River Plate
2.Torba: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Atletico Madrid, Salzburg
3.Torba: Al Hilal, Ulsan, Al Ahly, Wydad, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo
4.Torba: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City
FIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi ne zaman?
FIFA tarafından düzenlenen organizasyonun kura çekimi 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da yapılacak. FIFA Dünya Kulüpler Kupası kura çekimi S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.