https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html
Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı
Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Efsane boksör Mike Tyson ile ringde karşılaşan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktı. Jake Paul emekli olduğunu ve eski... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:31+0300
2024-12-03T22:31+0300
2024-12-03T22:31+0300
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uluslararası boks birliği
dünya ağır sıklet boks şampiyonu
dünya boks konseyi
dünya boks konseyi (wbc)
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Sosyal medya fenomeni Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson'la maçı sonrası pişman olduğunu söyleyerek boksu bıraktığını açıkladı.Ünlü boksör Mike Tyson'ı AT&T Stadyumu'nda mağlup ettikten sonra Jake Paul pişman olduğunu duyurdu. Sosyal medya fenomeni Jake Paul, influencer boksundan emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti. Maç sonrası konuşan Jake Paul, karşılaşma öncesi gergin diyaloglarına rağmen, Mike Tyson'ın yaşından dolayı mücadele etmekte zorlandığını fark ettiğinde onu nakavt etmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medya fenomeni Jake Paul "Hayranlara bir şov sunmak istedim, ancak zarar görmesi gerekmeyen birine zarar vermek istemedim" dedi. 27 yaşındaki Jake Paul "Bir noktada (Tyson) artık cevap veremiyordu, yaşının etkisini görebiliyordum. O şiddet dolu savaş enerjisi... raundlar ilerledikçe kayboldu" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html
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mike tyson, jake paul, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
mike tyson, jake paul, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı
Efsane boksör Mike Tyson ile ringde karşılaşan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktı. Jake Paul emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti.
Sosyal medya fenomeni Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson'la maçı sonrası pişman olduğunu söyleyerek boksu bıraktığını açıkladı.
Ünlü boksör Mike Tyson'ı AT&T Stadyumu'nda mağlup ettikten sonra Jake Paul pişman olduğunu duyurdu. Sosyal medya fenomeni Jake Paul, influencer boksundan emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti.
Maç sonrası konuşan Jake Paul, karşılaşma öncesi gergin diyaloglarına rağmen, Mike Tyson'ın yaşından dolayı mücadele etmekte zorlandığını fark ettiğinde onu nakavt etmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medya fenomeni Jake Paul "Hayranlara bir şov sunmak istedim, ancak zarar görmesi gerekmeyen birine zarar vermek istemedim" dedi. 27 yaşındaki Jake Paul "Bir noktada (Tyson) artık cevap veremiyordu, yaşının etkisini görebiliyordum. O şiddet dolu savaş enerjisi... raundlar ilerledikçe kayboldu" şeklinde konuştu.