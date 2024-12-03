Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Kutlama Değil Farkındalık Günü'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Uzman gazetecilerin ağzından Beşiktaş'ta neler oluyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
17:40
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:15
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
18:40
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
18:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Antik Mısır'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
19:48
1 dk
ÖZEL HABER
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını gündeme getirecek
19:54
4 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel harekattan çalınan mermilerde FETÖ şüphesi
20:12
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
20:23
1 dk
SESLİ HABER
Efsanevi müzisyenin sağ gözü tamamen kör oldu
20:42
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html
Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı
Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Efsane boksör Mike Tyson ile ringde karşılaşan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktı. Jake Paul emekli olduğunu ve eski... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T22:31+0300
2024-12-03T22:31+0300
dünya
mike tyson
jake paul
boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya ağır sıklet boks şampiyonu
dünya boks konseyi
dünya boks konseyi (wbc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466063_0:117:2242:1378_1920x0_80_0_0_3dd6b96d834861a8b93e69247f91474d.jpg
Sosyal medya fenomeni Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson'la maçı sonrası pişman olduğunu söyleyerek boksu bıraktığını açıkladı.Ünlü boksör Mike Tyson'ı AT&amp;T Stadyumu'nda mağlup ettikten sonra Jake Paul pişman olduğunu duyurdu. Sosyal medya fenomeni Jake Paul, influencer boksundan emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti. Maç sonrası konuşan Jake Paul, karşılaşma öncesi gergin diyaloglarına rağmen, Mike Tyson'ın yaşından dolayı mücadele etmekte zorlandığını fark ettiğinde onu nakavt etmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medya fenomeni Jake Paul "Hayranlara bir şov sunmak istedim, ancak zarar görmesi gerekmeyen birine zarar vermek istemedim" dedi. 27 yaşındaki Jake Paul "Bir noktada (Tyson) artık cevap veremiyordu, yaşının etkisini görebiliyordum. O şiddet dolu savaş enerjisi... raundlar ilerledikçe kayboldu" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466063_124:0:2116:1494_1920x0_80_0_0_eb29e29c0cf478e488546f63023881a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mike tyson, jake paul, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)
mike tyson, jake paul, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc)

Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı

22:31 03.12.2024
© AP PhotoMike Tyson-Jake Paul
Mike Tyson-Jake Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AP Photo
Abone ol
Efsane boksör Mike Tyson ile ringde karşılaşan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktı. Jake Paul emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti.
Sosyal medya fenomeni Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson'la maçı sonrası pişman olduğunu söyleyerek boksu bıraktığını açıkladı.
Ünlü boksör Mike Tyson'ı AT&T Stadyumu'nda mağlup ettikten sonra Jake Paul pişman olduğunu duyurdu. Sosyal medya fenomeni Jake Paul, influencer boksundan emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti.
Maç sonrası konuşan Jake Paul, karşılaşma öncesi gergin diyaloglarına rağmen, Mike Tyson'ın yaşından dolayı mücadele etmekte zorlandığını fark ettiğinde onu nakavt etmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medya fenomeni Jake Paul "Hayranlara bir şov sunmak istedim, ancak zarar görmesi gerekmeyen birine zarar vermek istemedim" dedi. 27 yaşındaki Jake Paul "Bir noktada (Tyson) artık cevap veremiyordu, yaşının etkisini görebiliyordum. O şiddet dolu savaş enerjisi... raundlar ilerledikçe kayboldu" şeklinde konuştu.
Mike Tyson-Jake Paul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
SPOR
Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi
22 Kasım, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала