https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html

Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı

Jake Paul, Mike Tyson maçı sonrası emekliliğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Efsane boksör Mike Tyson ile ringde karşılaşan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktı. Jake Paul emekli olduğunu ve eski... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T22:31+0300

2024-12-03T22:31+0300

2024-12-03T22:31+0300

dünya

mike tyson

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boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya ağır sıklet boks şampiyonu

dünya boks konseyi

dünya boks konseyi (wbc)

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Sosyal medya fenomeni Jake Paul, 58 yaşındaki Mike Tyson'la maçı sonrası pişman olduğunu söyleyerek boksu bıraktığını açıkladı.Ünlü boksör Mike Tyson'ı AT&T Stadyumu'nda mağlup ettikten sonra Jake Paul pişman olduğunu duyurdu. Sosyal medya fenomeni Jake Paul, influencer boksundan emekli olduğunu ve eski rakibi AnEsonGib'in son galibiyetinin ardından artık dünyanın en iyisi olduğunu ilan etti. Maç sonrası konuşan Jake Paul, karşılaşma öncesi gergin diyaloglarına rağmen, Mike Tyson'ın yaşından dolayı mücadele etmekte zorlandığını fark ettiğinde onu nakavt etmek istemediğini itiraf etti. Sosyal medya fenomeni Jake Paul "Hayranlara bir şov sunmak istedim, ancak zarar görmesi gerekmeyen birine zarar vermek istemedim" dedi. 27 yaşındaki Jake Paul "Bir noktada (Tyson) artık cevap veremiyordu, yaşının etkisini görebiliyordum. O şiddet dolu savaş enerjisi... raundlar ilerledikçe kayboldu" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html

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