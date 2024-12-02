Zaharova'dan Biden'ın oğlu için af çıkarmasına tepki: 'Demokrasi karikatürü'
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
© Sputnik / Russian Foreign Ministry/
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, görev süresinin sonuna yaklaşan Biden'ın oğlu için af çıkarmasını eleştirdi. Zaharova, Zelenskiy'in Batılı hamileri tarafından ihanete uğradığını kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giyen uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden için af kararı çıkarmasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaşanan gelişmeyi 'demokrasi karikatürü' olarak niteledi.
Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala oğlum Hunter için 'tam ve koşulsuz' bir af çıkardığını açıklayan Biden'ın adımına İzvestiya gazetesine verdiği kısa demeçle tepki gösteren Zaharova, "Demokrasi karikatürü" ifadelerini kullandı.
Biden’ın oğlu için af kararı, başkanın geçmişte onlarca kez bahsettiği sözünü bozduğu anlamına geliyor. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından da dahil olmak üzere defalarca Hunter Biden’ı affetmeyeceğini ve cezasını hafifletmeyeceğini söylemişti.
Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala oğlum Hunter için 'tam ve koşulsuz' bir af çıkardığını açıklayan Biden'ın adımına İzvestiya gazetesine verdiği kısa demeçle tepki gösteren Zaharova, "Demokrasi karikatürü" ifadelerini kullandı.
Biden’ın oğlu için af kararı, başkanın geçmişte onlarca kez bahsettiği sözünü bozduğu anlamına geliyor. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından da dahil olmak üzere defalarca Hunter Biden’ı affetmeyeceğini ve cezasını hafifletmeyeceğini söylemişti.
Zaharova: Hamileri, Zelenskiy'e ihanet etti
Bu arada Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batılı hamileri tarafından ihanete uğradığını, Batı'nın amacının Ukrayna'ya yardım etmek değil, Rusya'ya zarar vermek olduğunu belirtti.
Zaharova, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın çatışmaların çözümü için Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesiyle ilgili kararı bizzat Kiev'in vermesi gerektiği yönündeki açıklamasına Telegram hesabından yanıt verdi.
Zaharova, "Başlangıçta Kiev'in kendi evlatlarını Washington'u sevindirmek için nasıl seferber edeceğini düşünmesi gerekiyordu, şimdi evlat kalmayınca da toprak tavizleri vermeyi düşünmesi gerekiyor. Hamileri Zelenskiy'e ihanet etti. Onlar her zaman böyle ihanet eder. Zira Ukrayna'ya yardım etmek değil, Rusya'ya zarar vermekti. Sorun şu ki, birçok Ukraynalıya bunların aynı şey olduğu öğretilmiş durumda" dedi.
Zaharova, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın çatışmaların çözümü için Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesiyle ilgili kararı bizzat Kiev'in vermesi gerektiği yönündeki açıklamasına Telegram hesabından yanıt verdi.
Zaharova, "Başlangıçta Kiev'in kendi evlatlarını Washington'u sevindirmek için nasıl seferber edeceğini düşünmesi gerekiyordu, şimdi evlat kalmayınca da toprak tavizleri vermeyi düşünmesi gerekiyor. Hamileri Zelenskiy'e ihanet etti. Onlar her zaman böyle ihanet eder. Zira Ukrayna'ya yardım etmek değil, Rusya'ya zarar vermekti. Sorun şu ki, birçok Ukraynalıya bunların aynı şey olduğu öğretilmiş durumda" dedi.