https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ukrayna-ordusunda-yeni-skandal-erkekleri-kacirip-yakinlarindan-fidye-istiyorlar-1091049790.html

Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar

Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar

Sputnik Türkiye

Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yaygın hale geldiği Ukrayna ordusunda yeni bir skandal yaşandı. Rus ordusu, düşman güçlerine yönelik faaliyetlerine devam etti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T10:14+0300

2024-12-02T10:14+0300

2024-12-02T10:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya federasyonu

zaporojye bölgesi

sputnik

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101496/51/1014965144_0:169:2871:1783_1920x0_80_0_0_670c08f2ba5aa1cfe54557f1c776c45b.jpg

Ukrayna'daki askerlik şubelerinde görevli çalışanların cepheye gitmeye elverişli kişileri kaçırıp yakınlarından büyük tutarda 'fidye' talep ettiği ve bunun karşılığında çatışma bölgesine göndermeme vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan bir kadın ile Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde mukim kız kardeşi arasındaki yazışmalara ulaşan Sputnik, Ukrayna ordusunda yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.Yazışmalara göre, Ukrayna ordusuna personel alımını gerçekleştiren askerlik şubelerinde görevli çalışanlar, Dnepropetrovsk'taki kız kardeşin eşini kaçırarak büyük miktarda para talep etti.Kaçırılan kişinin her halükarda askere gideceğini söyleyen askerlik şubesi çalışanları, istedikleri paranın verilmemesi halinde kendisini cephenin en sıcak noktasına gönderme tehdidinde bulundu.Ayrıca evinden çıktığı sırada kişiye yaklaşan askerlik şubesi çalışanları, o anları kameraya çekerek mukavemet gösteren kişi hakkında ceza davası açma tehdidinde de bulundu.Ukrayna ordusunun İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarı imha edildiRusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Batı) askeri grubuna bağlı topçu birliklerin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarını vurduğunu duyurdu.Bakanlık, Krasnıy Liman yönündeki komuta noktası ve hangarın 28 km mesafeden hassas topçu silahlarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusunun 15 İHA'sı engellendiDiğer taraftan bakanlık, hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 15 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, Kursk Bölgesi semalarında 8, Bryansk Bölgesi üzerinde 4, Kırım semalarında 2 ve Belgorod Bölgesi'nde 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ev-temizliginde-dogru-bilinen-yanlislar-uzmanlar-3-asamali-mikrop-yok-etme-yontemini-acikladi-1091047068.html

ukrayna

rusya federasyonu

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya federasyonu, zaporojye bölgesi, sputnik, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)