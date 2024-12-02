Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Abone ol
Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yaygın hale geldiği Ukrayna ordusunda yeni bir skandal yaşandı. Rus ordusu, düşman güçlerine yönelik faaliyetlerine devam etti.
Ukrayna'daki askerlik şubelerinde görevli çalışanların cepheye gitmeye elverişli kişileri kaçırıp yakınlarından büyük tutarda 'fidye' talep ettiği ve bunun karşılığında çatışma bölgesine göndermeme vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan bir kadın ile Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde mukim kız kardeşi arasındaki yazışmalara ulaşan Sputnik, Ukrayna ordusunda yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.
Yazışmalara göre, Ukrayna ordusuna personel alımını gerçekleştiren askerlik şubelerinde görevli çalışanlar, Dnepropetrovsk'taki kız kardeşin eşini kaçırarak büyük miktarda para talep etti.
Kaçırılan kişinin her halükarda askere gideceğini söyleyen askerlik şubesi çalışanları, istedikleri paranın verilmemesi halinde kendisini cephenin en sıcak noktasına gönderme tehdidinde bulundu.
Ayrıca evinden çıktığı sırada kişiye yaklaşan askerlik şubesi çalışanları, o anları kameraya çekerek mukavemet gösteren kişi hakkında ceza davası açma tehdidinde de bulundu.
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan bir kadın ile Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde mukim kız kardeşi arasındaki yazışmalara ulaşan Sputnik, Ukrayna ordusunda yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.
Yazışmalara göre, Ukrayna ordusuna personel alımını gerçekleştiren askerlik şubelerinde görevli çalışanlar, Dnepropetrovsk'taki kız kardeşin eşini kaçırarak büyük miktarda para talep etti.
Kaçırılan kişinin her halükarda askere gideceğini söyleyen askerlik şubesi çalışanları, istedikleri paranın verilmemesi halinde kendisini cephenin en sıcak noktasına gönderme tehdidinde bulundu.
Ayrıca evinden çıktığı sırada kişiye yaklaşan askerlik şubesi çalışanları, o anları kameraya çekerek mukavemet gösteren kişi hakkında ceza davası açma tehdidinde de bulundu.
Ukrayna ordusunun İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Batı) askeri grubuna bağlı topçu birliklerin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarını vurduğunu duyurdu.
Bakanlık, Krasnıy Liman yönündeki komuta noktası ve hangarın 28 km mesafeden hassas topçu silahlarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Bakanlık, Krasnıy Liman yönündeki komuta noktası ve hangarın 28 km mesafeden hassas topçu silahlarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusunun 15 İHA'sı engellendi
Diğer taraftan bakanlık, hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 15 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, Kursk Bölgesi semalarında 8, Bryansk Bölgesi üzerinde 4, Kırım semalarında 2 ve Belgorod Bölgesi'nde 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Bakanlık, Kursk Bölgesi semalarında 8, Bryansk Bölgesi üzerinde 4, Kırım semalarında 2 ve Belgorod Bölgesi'nde 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.