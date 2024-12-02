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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ukrayna-ordusunda-yeni-skandal-erkekleri-kacirip-yakinlarindan-fidye-istiyorlar-1091049790.html
Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar
Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar
Sputnik Türkiye
Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yaygın hale geldiği Ukrayna ordusunda yeni bir skandal yaşandı. Rus ordusu, düşman güçlerine yönelik faaliyetlerine devam etti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:14+0300
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Ukrayna'daki askerlik şubelerinde görevli çalışanların cepheye gitmeye elverişli kişileri kaçırıp yakınlarından büyük tutarda 'fidye' talep ettiği ve bunun karşılığında çatışma bölgesine göndermeme vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan bir kadın ile Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde mukim kız kardeşi arasındaki yazışmalara ulaşan Sputnik, Ukrayna ordusunda yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.Yazışmalara göre, Ukrayna ordusuna personel alımını gerçekleştiren askerlik şubelerinde görevli çalışanlar, Dnepropetrovsk'taki kız kardeşin eşini kaçırarak büyük miktarda para talep etti.Kaçırılan kişinin her halükarda askere gideceğini söyleyen askerlik şubesi çalışanları, istedikleri paranın verilmemesi halinde kendisini cephenin en sıcak noktasına gönderme tehdidinde bulundu.Ayrıca evinden çıktığı sırada kişiye yaklaşan askerlik şubesi çalışanları, o anları kameraya çekerek mukavemet gösteren kişi hakkında ceza davası açma tehdidinde de bulundu.Ukrayna ordusunun İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarı imha edildiRusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Batı) askeri grubuna bağlı topçu birliklerin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarını vurduğunu duyurdu.Bakanlık, Krasnıy Liman yönündeki komuta noktası ve hangarın 28 km mesafeden hassas topçu silahlarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusunun 15 İHA'sı engellendiDiğer taraftan bakanlık, hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 15 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, Kursk Bölgesi semalarında 8, Bryansk Bölgesi üzerinde 4, Kırım semalarında 2 ve Belgorod Bölgesi'nde 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ev-temizliginde-dogru-bilinen-yanlislar-uzmanlar-3-asamali-mikrop-yok-etme-yontemini-acikladi-1091047068.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya federasyonu, zaporojye bölgesi, sputnik, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha)

Ukrayna ordusunda yeni skandal: Erkekleri kaçırıp yakınlarından 'fidye' istiyorlar

10:14 02.12.2024
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna Ordusu
Ukrayna Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
Multimedya arşivine gidin
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Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yaygın hale geldiği Ukrayna ordusunda yeni bir skandal yaşandı. Rus ordusu, düşman güçlerine yönelik faaliyetlerine devam etti.
Ukrayna'daki askerlik şubelerinde görevli çalışanların cepheye gitmeye elverişli kişileri kaçırıp yakınlarından büyük tutarda 'fidye' talep ettiği ve bunun karşılığında çatışma bölgesine göndermeme vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde yaşayan bir kadın ile Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde mukim kız kardeşi arasındaki yazışmalara ulaşan Sputnik, Ukrayna ordusunda yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

Yazışmalara göre, Ukrayna ordusuna personel alımını gerçekleştiren askerlik şubelerinde görevli çalışanlar, Dnepropetrovsk'taki kız kardeşin eşini kaçırarak büyük miktarda para talep etti.

Kaçırılan kişinin her halükarda askere gideceğini söyleyen askerlik şubesi çalışanları, istedikleri paranın verilmemesi halinde kendisini cephenin en sıcak noktasına gönderme tehdidinde bulundu.

Ayrıca evinden çıktığı sırada kişiye yaklaşan askerlik şubesi çalışanları, o anları kameraya çekerek mukavemet gösteren kişi hakkında ceza davası açma tehdidinde de bulundu.

Ukrayna ordusunun İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Batı) askeri grubuna bağlı topçu birliklerin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusuna ait İHA komuta noktası ve zırhlı teçhizat hangarını vurduğunu duyurdu.

Bakanlık, Krasnıy Liman yönündeki komuta noktası ve hangarın 28 km mesafeden hassas topçu silahlarıyla imha edildiğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusunun 15 İHA'sı engellendi

Diğer taraftan bakanlık, hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 15 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Kursk Bölgesi semalarında 8, Bryansk Bölgesi üzerinde 4, Kırım semalarında 2 ve Belgorod Bölgesi'nde 1 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Küf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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