https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/yilbasi-oncesi-piyasa-sureceklerdi-binlerce-litre-ele-gecirildi-1091048877.html

Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi: Binlerce litre ele geçirildi

Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi: Binlerce litre ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Yılbaşına geri sayım yapılırken sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T10:13+0300

türkiye

yılbaşı

yeni yıl

sahte alkol

sahte içki

mersin

istanbul

tokat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091049471_0:325:2048:1477_1920x0_80_0_0_25502001aea8cb83544fc77170d68401.jpg

Yılbaşı yaklaşırken sahte alkol vakaları da artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi ölmüştü. Bir ölüm haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te sahte alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Öte yandan Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığ'ının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/oxford-sozlugu-acikladi-2024-yilinin-kelimesi-belli-oldu-1091046017.html

türkiye

mersin

istanbul

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılbaşı, yeni yıl, sahte alkol, sahte içki, mersin, istanbul, tokat