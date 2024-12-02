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Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi: Binlerce litre ele geçirildi
Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi: Binlerce litre ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Yılbaşına geri sayım yapılırken sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yılbaşı yaklaşırken sahte alkol vakaları da artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi ölmüştü. Bir ölüm haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te sahte alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Öte yandan Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığ'ının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/oxford-sozlugu-acikladi-2024-yilinin-kelimesi-belli-oldu-1091046017.html
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yılbaşı, yeni yıl, sahte alkol, sahte içki, mersin, istanbul, tokat
yılbaşı, yeni yıl, sahte alkol, sahte içki, mersin, istanbul, tokat

Yılbaşı öncesi piyasa süreceklerdi: Binlerce litre ele geçirildi

10:13 02.12.2024
© AASahte alkol
Sahte alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
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Yılbaşına geri sayım yapılırken sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi ölürken bir kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi.
Yılbaşı yaklaşırken sahte alkol vakaları da artıyor. Geçen hafta İstanbul ve Tokat'ta, sahte içkiden 7 kişi ölmüştü. Bir ölüm haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te sahte alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Öte yandan Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığ'ının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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