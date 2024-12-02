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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/oxford-sozlugu-acikladi-2024-yilinin-kelimesi-belli-oldu-1091046017.html
Oxford Sözlüğü açıkladı: 2024 yılının kelimesi belli oldu
Oxford Sözlüğü açıkladı: 2024 yılının kelimesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Bu yılın kelimesi, beyin çürümesi veya beyin erimesi anlamına gelen "brain rot" oldu... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Oxford Sözlüğü 2024 yılının kelimesini "brain rot" (beyin çürümesi, erimesi) olarak açıkladı. Oxford Sözlüğü tarafından hazırlanan 6 kelimelik listeden kazananı belirlemek için 37 binden fazla kişi oy kullandı. Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sene yılın kelimesi tarz, çekicilik veya cazibe olarak tanımlanan "rizz" olmuştu.Beyin çürümesi nedir?Beyin çürümesi, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrimiçi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması" olarak tanımlanıyor.Yılın kelimeleri listesine girenler şöyle:Çekingen veya sorumlu davranışı ifade eden bir trendin ardından öne çıkan "demure" (ağırbaşlı),Bir ürün veya hizmetin fiyatının talebi yansıtacak şekilde değiştiği "dynamic pricing" (dinamik fiyatlandırma),Birisi veya bir şeyle ilgili bir gerçekler ve arka plan bilgisi "lore",Romantizm ve fanteziyi birleştiren bir kurgu türü olan "romantasy",Yapay zeka kullanılarak çevrimiçi olarak üretilen düşük kaliteli içerik olan "slop" yer aldı.
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oxford ingilizce sözlüğü, oxford, kelime, 2024
oxford ingilizce sözlüğü, oxford, kelime, 2024

Oxford Sözlüğü açıkladı: 2024 yılının kelimesi belli oldu

09:07 02.12.2024
© AATelefon
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Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Bu yılın kelimesi, beyin çürümesi veya beyin erimesi anlamına gelen "brain rot" oldu. Oxford'un 2024 için seçtiği kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor.
Oxford Sözlüğü 2024 yılının kelimesini "brain rot" (beyin çürümesi, erimesi) olarak açıkladı. Oxford Sözlüğü tarafından hazırlanan 6 kelimelik listeden kazananı belirlemek için 37 binden fazla kişi oy kullandı. Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sene yılın kelimesi tarz, çekicilik veya cazibe olarak tanımlanan "rizz" olmuştu.

Beyin çürümesi nedir?

Beyin çürümesi, "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrimiçi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması" olarak tanımlanıyor.
Yılın kelimeleri listesine girenler şöyle:
Çekingen veya sorumlu davranışı ifade eden bir trendin ardından öne çıkan "demure" (ağırbaşlı),
Bir ürün veya hizmetin fiyatının talebi yansıtacak şekilde değiştiği "dynamic pricing" (dinamik fiyatlandırma),
Birisi veya bir şeyle ilgili bir gerçekler ve arka plan bilgisi "lore",
Romantizm ve fanteziyi birleştiren bir kurgu türü olan "romantasy",
Yapay zeka kullanılarak çevrimiçi olarak üretilen düşük kaliteli içerik olan "slop" yer aldı.
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