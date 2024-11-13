https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/jet-fadilin-caprice-goldu-satisa-cikti-350-milyon-dolar-istendi-caprice-gold-nerede-fadil-akgunduz-1090348457.html

Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u satışa çıktı, 350 milyon dolar istendi: Caprice Gold nerede, Fadıl Akgündüz kimdir?

Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u satışa çıktı, 350 milyon dolar istendi: Caprice Gold nerede, Fadıl Akgündüz kimdir?

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün projesi olan, bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold'un akıbeti belli oldu. 30 dönüm arazi üzerindeki... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T15:46+0300

2024-11-13T15:46+0300

2024-11-13T15:50+0300

türkiye

fadıl akgündüz (jet fadıl)

bayrampaşa

satış

caprice gold

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2010’da yapımına başlanan, inşaat devam ettiği sırada 14 kral dairesi 4 lobisi bulunduğu, bir katının 10 bin 500 metrekare olduğu söylenen Caprice Gold projesi iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. Bayrampaşa’da bulunan ve 2010 yılında yapımına başlanan Caprice Gold Oteli inşaatı, 2014 yılında kaderine terk edildi. 7 yıldızlı otel ve devremülke sahip olma hayaliyle para ödeyen 28 bin 130 kişi mağdur oldu. Fadıl Akgündüz dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015’te tutuklandı.Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturması davasında ise 28 Nisan 2023’te karar çıktı. Devremülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezasına çarptırıldı. Devremülklerine kavuşamayan mağdurları ise dernek kurarak mücadelelerini sürdürüyor. Peki, Caprice Gold Otel ve Devremülk projesinin 350 milyon dolarla satışa çıkmasıyla beraber tekrar gündeme gelen Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl) kimdir? Caprice Gold nerede bulunuyor?Caprice Gold nerede?2010 yılında yapımına başlanan Caprice Gold Oteli inşaatı, Bayrampaşa Otogar Bağlantı Yolu'nda bulunuyor.Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl) kimdir?Fadıl Akgündüz, 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğdu. Arap asıllıdır. İlk ve orta öğrenimiyle liseyi Siirt'te bitirdi. 1980'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Devlet Yem Sanayi'inde 7 yıl Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu. Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı.Özel sektör olarak Türkiye'nin ilk toplu konut projesi JETKONUT'u 1998'de hayata geçirdi.300 milyon euroya mal olan "Türkiye'nin İlk Dünya Otomobili İmza Projesi"ni 1999'da uluslararası pazara sundu ve dünyanın birçok ülkesinden 300'den fazla distribütörlük talebi aldı.Yaklaşık 650 milyon mark toplayıp ortadan kaybolduğu iddiasıyla açılan davalar ve 600 milyonluk JetPa'nin mal varlığını 3 milyon liraya ablasına ve eniştesine devretmek suretiyle holdingin içini boşaltıp insanları mağdur ettiği ve son olarak günümüzde yaptırdığı Caprice Oteli'nde yarattığı hisse problemleriyle yine ülkesindeki insanların açtığı davalarla başı oldukça derde girmiştir.Kimi davaları devam etmekte ve alacaklılarının çok büyük bir kısmı hâla alacaklarını tahsil edememiştir. Ayrıca son günlerde cezaevinden bile devremülk satışı yaptığı ortaya çıkmıştır."Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kar payı vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yaptığı" iddiasıyla 2003 yılında tutuklu olarak yargılanan Akgündüz, 15 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Fadıl Akgündüz Kasım 2006'da "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a gönderilen cezası 2 yıl sonra usulden bozulan Akgündüz, hakkındaki suçlamaların zaman aşımına girmesiyle yeniden yargılanmadı.24 Mayıs 2009'da ikinci defa Siirtspor Başkanı seçildi. Bu görevi 2 yıl kadar sürdüren Akgündüz başkanlığı bırakarak yerine Tanju Çolak'ı getirdi.2 bin 504 yıl hapis cezası"Capricegold Bayrampaşa Projesi" ve "Capricegold Maldivler Projesi"nde yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Akgündüz, "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece 22 Aralık 2015 tarihinde tutuklandı.Akgündüz, 28 Mart 2017 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.28 Nisan 2023 tarihinde, Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davadan karar çıktı.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231014/jet-fadil-lakapli-fadil-akgunduzun-2-bin-504-yil-hapis-cezasi-aldigi-davada-gerekceli-karar-1076336737.html

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