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Türkiye'den dünyayı sarsacak teknoloji devrimi: Cep telefonları artık yılda sadece bir kez şarj edilecek
Türkiye'den dünyayı sarsacak teknoloji devrimi: Cep telefonları artık yılda sadece bir kez şarj edilecek
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ODTÜ’lü araştırmacıların geliştirdiği “MEMS Nöristör” adlı nöromorfik işlemci bileşeni, elektronik cihazların enerji verimliliğini radikal şekilde artırmayı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T06:30+0300
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ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Bayram ve Araştırma Görevlisi Berre Vize, mikroelektromekanik sistemli (MEMS) “nöristör” adlı yeni nesil bir işlemci geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve YÖK desteğiyle geliştirilen bu teknoloji, cihazların enerji tüketimini radikal biçimde azaltarak bir devrim yaratmayı hedefliyor.Beyinden İlham Alan TeknolojiMEMS Nöristör, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin entegre yapısından esinlenerek tasarlandı. Prof. Dr. Bayram, geleneksel işlemcilerde veri aktarımı sırasında yüksek enerji tüketimi ve gecikme yaşandığını belirterek, geliştirdikleri nöromorfik işlemcinin hafıza ve işlem birimlerini aynı yapıda birleştirerek bu sorunları çözdüğünü açıkladı:Günlük şarjdan yıllık şarjaYeni teknoloji, cep telefonlarının pil ömrünü uzatarak şarj sürelerini yıllık seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor. Bayram, “Cep telefonlarımızın her gün şarj edilmesi gerekiyor. Ancak mevcut transistörlerin MEMS nöristörlerle değiştirilmesi durumunda telefonları yılda bir kez şarj etmek yeterli olacak” ifadelerini kullandı.Veri güvenliğinde çığır açacakMEMS Nöristör yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kişisel verilerin korunmasında da devrim yaratmayı vaat ediyor. Prof. Dr. Bayram, işlemcilerin yerel veri işleme kapasitesine sahip olacağını, böylece cihazların sunucularla veri paylaşımına gerek kalmayacağını belirtti. Bu durum, veri gizliliği risklerini minimize edecek.Yapay zeka ve çevreye katkıYeni teknolojinin yalnızca bireysel cihazlarla sınırlı kalmayacağını ifade eden Bayram, yapay zekâ uygulamaları ve büyük veri sunucularında da enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi. Teknoloji devlerinin soğutma için deniz suyunu kullandığı sunucuların artık çöl şartlarında bile çalışabileceğini belirten Bayram, “Bu teknoloji, çevre dostu bir gelecek için büyük bir adım,” dedi.Dünya devleriyle i̇ş birliği görüşmeleri başlıyorBayram, MEMS Nöristör teknolojisinin HP, IBM, NVIDIA ve Amazon gibi dünya devlerinin dikkatini çektiğini ve bu şirketlerle görüşmelere başlanacağını duyurdu. “Bu, yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte bir devrim olacak” dedi.Sağlık ve finans gibi alanlarda yeni fırsatlarAraştırma Görevlisi Berre Vize, MEMS Nöristör’ün özellikle sağlık, finans ve ulaşım gibi sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. “Bu buluş, daha hızlı ve verimli yapay zeka uygulamaları için ideal bir altyapı sunuyor” diyen Vize, Türkiye’nin nöromorfik işlemciler alanında lider ülke konumuna gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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Türkiye'den dünyayı sarsacak teknoloji devrimi: Cep telefonları artık yılda sadece bir kez şarj edilecek

06:30 02.12.2024
© AAtelefon, şarj
telefon, şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
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ODTÜ’lü araştırmacıların geliştirdiği “MEMS Nöristör” adlı nöromorfik işlemci bileşeni, elektronik cihazların enerji verimliliğini radikal şekilde artırmayı hedefliyor. Yeni teknolojiyle cep telefonlarının şarj süresi bir yıla çıkarken, kişisel verilerin korunmasında da büyük ilerlemeler sağlanacak. İşte detaylar...
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Bayram ve Araştırma Görevlisi Berre Vize, mikroelektromekanik sistemli (MEMS) “nöristör” adlı yeni nesil bir işlemci geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve YÖK desteğiyle geliştirilen bu teknoloji, cihazların enerji tüketimini radikal biçimde azaltarak bir devrim yaratmayı hedefliyor.

Beyinden İlham Alan Teknoloji

MEMS Nöristör, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin entegre yapısından esinlenerek tasarlandı. Prof. Dr. Bayram, geleneksel işlemcilerde veri aktarımı sırasında yüksek enerji tüketimi ve gecikme yaşandığını belirterek, geliştirdikleri nöromorfik işlemcinin hafıza ve işlem birimlerini aynı yapıda birleştirerek bu sorunları çözdüğünü açıkladı:
“Bugünkü işlemciler, beynin 25 watt enerjiyle yaptığı işlemi ancak 25 megawatta gerçekleştirebiliyor. MEMS Nöristör, bu uçurumu kapatarak cihazların enerji tüketimini önemli ölçüde azaltacak”

Günlük şarjdan yıllık şarja

Yeni teknoloji, cep telefonlarının pil ömrünü uzatarak şarj sürelerini yıllık seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor. Bayram, “Cep telefonlarımızın her gün şarj edilmesi gerekiyor. Ancak mevcut transistörlerin MEMS nöristörlerle değiştirilmesi durumunda telefonları yılda bir kez şarj etmek yeterli olacak” ifadelerini kullandı.

Veri güvenliğinde çığır açacak

MEMS Nöristör yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kişisel verilerin korunmasında da devrim yaratmayı vaat ediyor. Prof. Dr. Bayram, işlemcilerin yerel veri işleme kapasitesine sahip olacağını, böylece cihazların sunucularla veri paylaşımına gerek kalmayacağını belirtti. Bu durum, veri gizliliği risklerini minimize edecek.

Yapay zeka ve çevreye katkı

Yeni teknolojinin yalnızca bireysel cihazlarla sınırlı kalmayacağını ifade eden Bayram, yapay zekâ uygulamaları ve büyük veri sunucularında da enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi. Teknoloji devlerinin soğutma için deniz suyunu kullandığı sunucuların artık çöl şartlarında bile çalışabileceğini belirten Bayram, “Bu teknoloji, çevre dostu bir gelecek için büyük bir adım,” dedi.

Dünya devleriyle i̇ş birliği görüşmeleri başlıyor

Bayram, MEMS Nöristör teknolojisinin HP, IBM, NVIDIA ve Amazon gibi dünya devlerinin dikkatini çektiğini ve bu şirketlerle görüşmelere başlanacağını duyurdu. “Bu, yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte bir devrim olacak” dedi.

Sağlık ve finans gibi alanlarda yeni fırsatlar

Araştırma Görevlisi Berre Vize, MEMS Nöristör’ün özellikle sağlık, finans ve ulaşım gibi sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. “Bu buluş, daha hızlı ve verimli yapay zeka uygulamaları için ideal bir altyapı sunuyor” diyen Vize, Türkiye’nin nöromorfik işlemciler alanında lider ülke konumuna gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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