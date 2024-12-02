https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/toki-kura-cekimi-ve-konut-teslimi-icin-detaylar-belli-oldu-2025-toki-basvurulari-ne-zaman-1091043896.html

TOKİ kura çekimi ve konut teslimi için detaylar belli oldu: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ kura çekimi ve konut teslimi için detaylar belli oldu: 2025 TOKİ başvuruları ne zaman?

Sputnik Türkiye

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından inşa edilen TOKİ konutlarının hak sahipleri, düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Dar ve orta gelirli vatandaşları... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T07:23+0300

2024-12-02T07:23+0300

2024-12-02T07:23+0300

ekonomi

hatay

diyarbakır

toki

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

afad

gaziantep

türkiye

başvuru

bireysel başvuru

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ürkiye’nin depremden etkilenen 11 ilinde inşa edilen toplam 29 bin 311 konutun hak sahipleri düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimleri, 30 Kasım’da Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır’da gerçekleşti ve sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tören açıklamasıKahramanmaraş’ta düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura çekimi ve teslim töreninde yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:“2024 yılı sonuna kadar 39 bin 136’sı Kahramanmaraş’ta olmak üzere 11 ilde toplamda 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecek.”Hangi i̇llerde kaç konut teslim ediliyor?AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş ve Kilis’te toplam 29 bin 311 konut kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor.TOKİ Gaziantep kura sonuçlarıGaziantep deprem konutları kura çekimi, 30 Kasım’da gerçekleştirildi. Toplamda 1056 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden AFAD’ın resmi sayfasında yayınlandı.TOKİ Hatay kura sonuçlarıHatay’da yapılan kura çekiminde ise yüzlerce depremzede aile yeni evlerine kavuştu. Kura sonuçları yine e-Devlet AFAD resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu.TOKİ Diyarbakır kura çekimi ve sonuçlarDiyarbakır’da 30 Kasım’da gerçekleştirilen kura çekimiyle toplam 1056 konut hak sahiplerine teslim edildi.Deprem konutlarının teslim tarihi açıklandıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 sonuna kadar toplamda 453 bin konutun teslim edileceğini açıkladı. Yıl sonuna kadar ise 200 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.TOKİ’den dev konut hamlesiToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlar için 2025 yılında büyük bir sosyal konut projesine başlıyor. 250 bin konutluk dev proje, uygun fiyatlarla ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara umut olacak.TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?2025 TOKİ başvuruları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak başvuruların 2025 yılının ilk çeyreğinde, Ocak-Mart ayları arasında başlaması bekleniyor.Başvuru tarihleri açıklandığında, vatandaşlar detaylı bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.TOKİ 2025 başvuru şartları nelerdir?TOKİ’nin 2025 sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için bazı temel kriterler aranıyor:Başvurular nereden yapılacak?TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine başvurular, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru sürecinin oldukça kolay ve erişilebilir olması hedefleniyor.2025 sosyal konut projesiyle yeni bir dönem başlıyorTOKİ’nin bu projeyle hem dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hem de sosyal yaşam alanlarını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Proje, 2025 yılı içinde Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak ve kişilere uygun fiyatlarla kaliteli yaşam alanları sunacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-uzmani-tek-tek-acikladi-ocakta-maaslar-ne-kadar-artacak-kim-ne-1091043384.html

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