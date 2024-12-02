https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-uzmani-tek-tek-acikladi-ocakta-maaslar-ne-kadar-artacak-kim-ne-1091043384.html

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, uzmanı tek tek açıkladı: Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, uzmanı tek tek açıkladı: Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca memur ve emekli, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve zam... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T07:07+0300

2024-12-02T07:07+0300

2024-12-02T07:37+0300

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Emekli ve memurların merakla beklediği enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşecek. Aralık ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından ise ocakta maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.Enflasyon oranlarında beklentilerKonuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekliler için enflasyon farkının belirleyici olduğunu vurguladı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin tahmini zam oranıBayram, kasım ve aralık ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 oranında bir enflasyon farkı oluşabileceğini belirtti.Refah payı bekleniyor mu?Bayram, bu dönemde refah payı artışı beklemediğini ifade etti. Ancak alt gelir grubuna sahip kişilerin gelirinin artırılması gerektiğine dikkat çekti:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Şu an en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram, yüzde 16-17’lik bir artışın bu tutarı yeterince artırmayacağını belirterek şu tahminlerde bulundu:Maaş artışlarında belirleyici faktörlerBayram’a göre, maaş zamları yalnızca enflasyon oranlarına değil, gayrisafi yurt içi hasıladaki artışa da dayandırılmalı. Özellikle düşük gelir grubundaki kişilerin refah seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:

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