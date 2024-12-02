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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, uzmanı tek tek açıkladı: Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, uzmanı tek tek açıkladı: Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emekli, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve zam... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T07:07+0300
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Emekli ve memurların merakla beklediği enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşecek. Aralık ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından ise ocakta maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.Enflasyon oranlarında beklentilerKonuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekliler için enflasyon farkının belirleyici olduğunu vurguladı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin tahmini zam oranıBayram, kasım ve aralık ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 oranında bir enflasyon farkı oluşabileceğini belirtti.Refah payı bekleniyor mu?Bayram, bu dönemde refah payı artışı beklemediğini ifade etti. Ancak alt gelir grubuna sahip kişilerin gelirinin artırılması gerektiğine dikkat çekti:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Şu an en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram, yüzde 16-17’lik bir artışın bu tutarı yeterince artırmayacağını belirterek şu tahminlerde bulundu:Maaş artışlarında belirleyici faktörlerBayram’a göre, maaş zamları yalnızca enflasyon oranlarına değil, gayrisafi yurt içi hasıladaki artışa da dayandırılmalı. Özellikle düşük gelir grubundaki kişilerin refah seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:
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emekli maaşı zam oranı, ocak zammı 2025, ssk ve bağ-kur zam farkı, kasım ayı enflasyon rakamları, en düşük emekli maaşı 2025, memur maaş zammı 2025, refah payı artışı olacak mı, enflasyon farkı hesaplama, ocak ayında maaşlara ne kadar zam, emekli zam oranı tahmini, ssk ve bağ-kur emeklisi zam oranı, memur maaşı toplu sözleşme farkı, 12.500 tl emekli maaşı, 2025 enflasyon tahminleri, taban maaş artışı, emekli maaşı kök maaş farkı, gayrisafi yurt içi hasıla artışı, en düşük emekli maaşı tahmini, alım gücü nasıl korunur, yıllık enflasyon beklentisi 2025

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, uzmanı tek tek açıkladı: Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar zam alacak?

07:07 02.12.2024 (güncellendi: 07:37 02.12.2024)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© İHA
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Milyonlarca memur ve emekli, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve zam oranları netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 arasında zam beklenirken, en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminler de gündemde. İşte detaylar...
Emekli ve memurların merakla beklediği enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşecek. Aralık ayına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından ise ocakta maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.

Enflasyon oranlarında beklentiler

Konuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekliler için enflasyon farkının belirleyici olduğunu vurguladı.
“Ekim ayı enflasyonuyla birlikte maaş artış oranı şu an yüzde 12.06 seviyesinde. Kasım için piyasa beklentisi yüzde 2, aralık için ise yüzde 1.5. Yıllık enflasyon oranı yüzde 44 seviyesinde gerçekleşebilir.”

SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin tahmini zam oranı

Bayram, kasım ve aralık ayı verilerinin tamamlanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 oranında bir enflasyon farkı oluşabileceğini belirtti.
“Bu oran doğrudan maaşlara yansıyacak. Ancak memur ve memur emeklileri toplu sözleşme farkı nedeniyle biraz daha düşük zam alacaklar.”

Refah payı bekleniyor mu?

Bayram, bu dönemde refah payı artışı beklemediğini ifade etti. Ancak alt gelir grubuna sahip kişilerin gelirinin artırılması gerektiğine dikkat çekti:
“Enflasyonun tek haneye düşmesiyle alım gücünün korunacağı bir döneme geçilecektir,”

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu an en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesinde bulunuyor. Bayram, yüzde 16-17’lik bir artışın bu tutarı yeterince artırmayacağını belirterek şu tahminlerde bulundu:
“Taban maaşın yüzde 21 artışla 15 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece en düşük maaşla kök maaş bilmecesi son bulur ve emekliler refah artışından daha fazla pay alır.”

Maaş artışlarında belirleyici faktörler

Bayram’a göre, maaş zamları yalnızca enflasyon oranlarına değil, gayrisafi yurt içi hasıladaki artışa da dayandırılmalı. Özellikle düşük gelir grubundaki kişilerin refah seviyesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Dengeli bir ekonomik düzenle alım gücünün korunacağı bir döneme geçebiliriz.”
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