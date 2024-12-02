Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'yla bir araya geldi.



Özellikle Ukrayna çözümü üzerinde durulan görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, "Şu anda çeşitli kıtalardaki bir dizi ülke tarafından sunulan birçok inisiyatif var. Bunların barışı tesis etmeye yönelik samimi arzuyla ortaya koyulduğunu görüyoruz. Başbakan Orban'ın kısa süre önceki barış güzergahı da, Çin-Brezilya, Güney Afrika, Arap inisiyatifleri gibi diğer inisiyatif örneklerinden biri" dedi.



Lavrov, Rusya'nın tüm bu inisiyatifleri değerlendirmeye hazır olduğunun altını çizdi.



Bir ülkeye muharebe sahasında stratejik yenilgi yaşatana kadar savaşmak gerektiğini düşünen güçlerin kendi halklarının çıkarlarını dahi yansıtmadığını belirten Lavrov, Rusya'nın barıştan yana tavır sergileyenlerle aynı görüşte olduğunu vurguladı.



Moskova'nın tutumunun, Kiev rejimi tarafından terörist ilan edildikten sonra kendilerini muharebe sahasında bulan insanların iradesine dayandığını kaydeden Rus Dışişleri Bakanı, Ukraynalı yetkililerin Rusça konuşanların haklarını hukuk bazında yok ettiğini ve bu temel nedeni ortadan kaldırmadan krizin çözülmesini mümkün görmediğini sözlerine ekledi.