Pezeşkiyan'la konuşan Esad: Ortadoğu'yu Batı'nın çıkarlarına uygun şekilde bölme girişimleri var
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
© Suriye Devlet Başkanlığı
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İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la konuşan Esad, Suriye'de topraklarında yaşanan gelişmeleri 'Ortadoğu'yu Batı'nın çıkarlarına uygun şekilde bölme girişimleri' olarak niteledi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye topraklarında yaşanan son gelişmeler ışığında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad ve Pezeşkiyan, Suriye'deki muhalif grupların yeniden harekete geçmesi bağlamında yaptıkları görüşmede terörle mücadele işbirliğini ele aldı.
Açıklamada, "Telefon konuşması sırasında Devlet Başkanı Esad, teröristler tarafından gerçekleştirilen mevcut tırmanmanın bölgeyi parçalamaya, ülkelerini bölmeye ve haritaları ABD ve Batı'nın çıkarları ve hedeflerine uygun olarak yeniden çizmeye yönelik uzun vadeli hedefleri yansıttığının altını çizdi" ifadelerine yer verildi.
Esad, 'Suriye'deki teröristlerin harekete geçmesinin' Şam'ın ülke topraklarında terörün kökünü kazıma konusundaki kararlılığını güçlendirdiğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, Suriye'ye terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Pezeşkiyan, İran olarak Suriye'nin birlik ve istikrarını bozmaya yönelik tüm girişimlere tamamen karşı olduklarını da vurguladı.
Esad, dün Şam'da İran Dışişleri Bakan Abbas Arakçi ile bir araya gelmiş ve Suriye topraklarında yaşanan gelişme masaya yatırmıştı.
Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad ve Pezeşkiyan, Suriye'deki muhalif grupların yeniden harekete geçmesi bağlamında yaptıkları görüşmede terörle mücadele işbirliğini ele aldı.
Açıklamada, "Telefon konuşması sırasında Devlet Başkanı Esad, teröristler tarafından gerçekleştirilen mevcut tırmanmanın bölgeyi parçalamaya, ülkelerini bölmeye ve haritaları ABD ve Batı'nın çıkarları ve hedeflerine uygun olarak yeniden çizmeye yönelik uzun vadeli hedefleri yansıttığının altını çizdi" ifadelerine yer verildi.
Esad, 'Suriye'deki teröristlerin harekete geçmesinin' Şam'ın ülke topraklarında terörün kökünü kazıma konusundaki kararlılığını güçlendirdiğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, Suriye'ye terörle mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Pezeşkiyan, İran olarak Suriye'nin birlik ve istikrarını bozmaya yönelik tüm girişimlere tamamen karşı olduklarını da vurguladı.
Esad, dün Şam'da İran Dışişleri Bakan Abbas Arakçi ile bir araya gelmiş ve Suriye topraklarında yaşanan gelişme masaya yatırmıştı.