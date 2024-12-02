Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek

Suriye'deki grupların Halep'e saldırı gerçekleştirmesi endişe vericidir. Bu durum sadece Suriye'yi değil bölge ülkelerini de ekleyecektir. Bunu da asıl destekleyen Siyonizm'dir. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz bugün Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü ve Astana sürecini tekrar ele aldık. Bu konuda fikir birliğine sahibiz. Bir sonrası Astana sürecinin toplantısının yapılmasını destekliyoruz.

Suriye'de, tekrar terör örgütlerinin merkezi haline gelmemesi gerekiyor. Bu bir siyonizm projesidir ve bizler komşu ülkeler olarak hızlı girişimlerde bulunmalıyız. Biz, İran İslam Cumhuriyeti olarak Suriye'ye kesin destek veriyoruz. Bölgede barış ve istikrarın korunması adına, Suriye çok önemli bir yer tutuyor.

Diğer bölge ülkeleri ile de buluşup barışı sağlamaya çalışacağız. Türkiye ile düzenli ve iyi bir ilişkimiz var.