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Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek
Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İran Dışişleri Bakan Abbas Irakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye'de istikrarsız ortamdan... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, görüşme sonrası ortak basın toplantısını düzenledi. Hakan Fidan, 'bölgedeki olağanüstü gelişmeler' doğrultusunda İranlı mevkidaşı ile görüştüklerini açıkladı. İran'la olan ikili ilişkilerin geliştirileceğini söyleyen ve sınırdaki illeri bir ticaret merkezine çevirmek istediklerini söyleyen Fidan, bölgedeki sınır kapı ve ulaştırma hatlarını, alt yapı girişimlerini başlatmanın gerekli olduğunu ifade etti. Bakan ayrıca Türkiye ve İran'ın teröre karşı beraber çalıştığını da ekledi. PKK ve YPG'nin bölgeden defedilmesi konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu söyleyen Fidan, beraber daha fazla çalışacaklarını söyledi. Fidan ayrıca Lübnan - İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasından da memnun olduklarını dile getirdi. 'Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek'Suriye'deki olayların dış müdahale ile açıklanamayacağını söyleyen Fidan, "Astana süreci, bölgedeki sıcak çatışmaların durmasını sağlamıştı. Böylece rejimin muhalefetle angajmanını ilerletilmesi hedeflemiştik. Suriye'de çatışmaların yeniden başlamasının sebebi, bu 13 yılı aşkın süredir devam eden durumun çözülmemiş olmasıdır. Muhalefetin meşru taleblerinin reddedilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi bir şekilde dahil olmaması hataydı. Son olarak sivillere karşı saldırıların yapılması iç savaşı tekrar ateşledi. Taraflar, uzlaşı sağlamalıdır. Türkiye, gereken katkıyı yapmaya hazırdır. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını destekleyeceğiz. Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek" diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, Suriye'deki terör örgütlerinin İsrail ve ABD tarafından desteklendiğini ve İran'ın teröre karşı Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğini açıkladı. İsrail'in 'direnişe' karşı Lübnan'da yenilmesi ardından şimdi de katliamlarını unutmak için Suriye'de olaylar çıkarttığını söyleyen Arakçi, şöyle konuştu: Gazetecilerin sorularını cevaplayan Fidan, "Geçtiğimiz senelerdeki sürecin barışa ulaşmasını çok istedik. Cumhurbaşkanımız da en üst seviyede bunu sağlamaya çalıştı. Fakat muhalefet ve rejim arasında büyük farklar var. Yakın zamanda tekrar bir Astana sürecini yürüteceğiz, Rus ve İranlı mevkidaşlarımız ile. İç savaşın devam etmesini kesinlikle istemiyoruz ve bir yandan terör örgütlerinin herhangi bir zemin kazanmaması için her şeyi yapıyoruz. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/suriye-devlet-baskani-esad-ile-iran-disisleri-bakani-erakci-samda-gorustu-1091039768.html
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Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek

14:24 02.12.2024 (güncellendi: 14:25 02.12.2024)
© Arda KüçükkayaHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İran Dışişleri Bakan Abbas Irakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye'de istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyeceklerini açıklarken, İran ise bölgedeki çatışmanın siyonistler tarafından organize edildiğini ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, görüşme sonrası ortak basın toplantısını düzenledi. Hakan Fidan, 'bölgedeki olağanüstü gelişmeler' doğrultusunda İranlı mevkidaşı ile görüştüklerini açıkladı. İran'la olan ikili ilişkilerin geliştirileceğini söyleyen ve sınırdaki illeri bir ticaret merkezine çevirmek istediklerini söyleyen Fidan, bölgedeki sınır kapı ve ulaştırma hatlarını, alt yapı girişimlerini başlatmanın gerekli olduğunu ifade etti.
Bakan ayrıca Türkiye ve İran'ın teröre karşı beraber çalıştığını da ekledi. PKK ve YPG'nin bölgeden defedilmesi konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu söyleyen Fidan, beraber daha fazla çalışacaklarını söyledi.
Fidan ayrıca Lübnan - İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasından da memnun olduklarını dile getirdi.

'Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek'

Suriye'deki olayların dış müdahale ile açıklanamayacağını söyleyen Fidan, "Astana süreci, bölgedeki sıcak çatışmaların durmasını sağlamıştı. Böylece rejimin muhalefetle angajmanını ilerletilmesi hedeflemiştik. Suriye'de çatışmaların yeniden başlamasının sebebi, bu 13 yılı aşkın süredir devam eden durumun çözülmemiş olmasıdır. Muhalefetin meşru taleblerinin reddedilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi bir şekilde dahil olmaması hataydı.
Son olarak sivillere karşı saldırıların yapılması iç savaşı tekrar ateşledi. Taraflar, uzlaşı sağlamalıdır. Türkiye, gereken katkıyı yapmaya hazırdır. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını destekleyeceğiz. Türkiye, istikrarsız ortamdan yükselmeye çalışan terör örgütlerine izin vermeyecek" diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise, Suriye'deki terör örgütlerinin İsrail ve ABD tarafından desteklendiğini ve İran'ın teröre karşı Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğini açıkladı. İsrail'in 'direnişe' karşı Lübnan'da yenilmesi ardından şimdi de katliamlarını unutmak için Suriye'de olaylar çıkarttığını söyleyen Arakçi, şöyle konuştu:

Suriye'deki grupların Halep'e saldırı gerçekleştirmesi endişe vericidir. Bu durum sadece Suriye'yi değil bölge ülkelerini de ekleyecektir. Bunu da asıl destekleyen Siyonizm'dir. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz bugün Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü ve Astana sürecini tekrar ele aldık. Bu konuda fikir birliğine sahibiz. Bir sonrası Astana sürecinin toplantısının yapılmasını destekliyoruz.

Suriye'de, tekrar terör örgütlerinin merkezi haline gelmemesi gerekiyor. Bu bir siyonizm projesidir ve bizler komşu ülkeler olarak hızlı girişimlerde bulunmalıyız. Biz, İran İslam Cumhuriyeti olarak Suriye'ye kesin destek veriyoruz. Bölgede barış ve istikrarın korunması adına, Suriye çok önemli bir yer tutuyor.

Diğer bölge ülkeleri ile de buluşup barışı sağlamaya çalışacağız. Türkiye ile düzenli ve iyi bir ilişkimiz var.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Fidan, "Geçtiğimiz senelerdeki sürecin barışa ulaşmasını çok istedik. Cumhurbaşkanımız da en üst seviyede bunu sağlamaya çalıştı. Fakat muhalefet ve rejim arasında büyük farklar var. Yakın zamanda tekrar bir Astana sürecini yürüteceğiz, Rus ve İranlı mevkidaşlarımız ile. İç savaşın devam etmesini kesinlikle istemiyoruz ve bir yandan terör örgütlerinin herhangi bir zemin kazanmaması için her şeyi yapıyoruz. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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