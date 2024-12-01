https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/suriye-devlet-baskani-esad-ile-iran-disisleri-bakani-erakci-samda-gorustu-1091039768.html
Suriye Devlet Başkanı Esad ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi Şam'da görüştü
Suriye Devlet Başkanı Esad ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi Şam'da görüştü
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T23:24+0300
2024-12-01T23:24+0300
2024-12-01T23:24+0300
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İran devlet televizyonunun haberine göre Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmazken, Erakçi Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-ve-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1091020278.html
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Suriye Devlet Başkanı Esad ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi Şam'da görüştü
İran Dışişleri Bakan Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.
İran devlet televizyonunun haberine göre Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmazken, Erakçi Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.