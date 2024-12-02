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En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor
En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2024 model araçların ellerinde kalmaması için distribütörler kampanyalar... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2024 model araç stoku bitirmeye çalışan satıcılar da son kampanyalarını düzenliyor. Mart ve Nisan ayına kadar ellerinde kalan 2024 model araçları satmaya çalışacak olan bayiler de uygun kredi faizleri sunabiliyor. En ucuz sıfır otomobil 889 bin liradan başlıyor.Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri: 2024 fiyat listesi ve en uygun modellerEn ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html
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En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor

10:12 02.12.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
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Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2024 model araçların ellerinde kalmaması için distribütörler kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2024 model araç stoku bitirmeye çalışan satıcılar da son kampanyalarını düzenliyor. Mart ve Nisan ayına kadar ellerinde kalan 2024 model araçları satmaya çalışacak olan bayiler de uygun kredi faizleri sunabiliyor. En ucuz sıfır otomobil 889 bin liradan başlıyor.

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri: 2024 fiyat listesi ve en uygun modeller

En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.
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