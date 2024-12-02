https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/en-ucuz-sifir-otomobil-belli-oldu-889-bin-liradan-basliyor-1091049614.html
En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor
En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2024 model araçların ellerinde kalmaması için distribütörler kampanyalar... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:12+0300
2024-12-02T10:12+0300
2024-12-02T10:12+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
sıfır araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg
Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2024 model araç stoku bitirmeye çalışan satıcılar da son kampanyalarını düzenliyor. Mart ve Nisan ayına kadar ellerinde kalan 2024 model araçları satmaya çalışacak olan bayiler de uygun kredi faizleri sunabiliyor. En ucuz sıfır otomobil 889 bin liradan başlıyor.Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri: 2024 fiyat listesi ve en uygun modellerEn ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_350bdddf6ed24f68b35eff7215e146d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
en ucuz sıfır otomobil, 2024 sıfır araç fiyatları, uygun fiyatlı otomobiller, en ucuz sıfır araba modelleri, bütçe dostu sıfır arabalar, türkiye'nin en ucuz sıfır arabası, sıfır otomobil kampanyaları, 2024 sıfır araç kampanyaları, sıfır otomobil karşılaştırmaları, giriş seviyesi sıfır araçlar, en uygun fiyatlı arabalar, sıfır otomobil fırsatları, ekonomik sıfır araçlar, 2024 araç fiyatları listesi, türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi?türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi?
en ucuz sıfır otomobil, 2024 sıfır araç fiyatları, uygun fiyatlı otomobiller, en ucuz sıfır araba modelleri, bütçe dostu sıfır arabalar, türkiye'nin en ucuz sıfır arabası, sıfır otomobil kampanyaları, 2024 sıfır araç kampanyaları, sıfır otomobil karşılaştırmaları, giriş seviyesi sıfır araçlar, en uygun fiyatlı arabalar, sıfır otomobil fırsatları, ekonomik sıfır araçlar, 2024 araç fiyatları listesi, türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi?türkiye'nin en ucuz sıfır arabası hangisi?
En ucuz sıfır otomobil belli oldu: 889 bin liradan başlıyor
Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. Yılsonunun gelmesiyle birlikte 2024 model araçların ellerinde kalmaması için distribütörler kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.
Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2024 model araç stoku bitirmeye çalışan satıcılar da son kampanyalarını düzenliyor. Mart ve Nisan ayına kadar ellerinde
kalan 2024 model araçları satmaya çalışacak olan bayiler de uygun kredi faizleri sunabiliyor. En ucuz sıfır otomobil 889 bin liradan başlıyor.
Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri: 2024 fiyat listesi ve en uygun modeller
En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 889 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 920 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. Opel Corsa 1 milyon 75 bin 900 lirayla üçüncü sırada yer aldı.