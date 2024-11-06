https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html

ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı

ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı

Sputnik Türkiye

Kasım itibarıyla sıfır otomobil fiyatları güncellenirken, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte markalar 2024 model araçlarını cazip kampanyalarla satılıyor... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T08:49+0300

2024-11-06T08:49+0300

2024-11-06T08:49+0300

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayına dair yurt içi ÜFE verileri doğrultusunda yapılan yeniden değerleme oranı, ÖTV muafiyeti limitini artırdı. Buna göre 2024 yılı boyunca 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç limiti, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin TL’ye çıkacak.Kasımda başlayan kampanyalar ve i̇ndirimli modellerYıl sonuna doğru bayiler, 2024 üretimi modelleri ellerinden çıkarmak amacıyla her marka ve modelde kampanyalar düzenlemeye başladı. Milliyet'e konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yılın son çeyreğinde her marka ve modelde çeşitli fiyat indirimleri ve finansman kolaylıkları sağlandığını belirtiyor. Ancak yaz aylarından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, kampanyalı fiyatların önceki döneme kıyasla daha yüksek olduğunu da ekliyor.Türkiye’de en uygun fiyatlı modellerTürkiye otomotiv pazarında, Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea gibi modeller en uygun fiyatla sunuluyor. Bu araçların fiyatları 950 bin TL’den başlarken, 1 milyon 100 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.Yeni ÖTV muafiyeti limitine giren modellerYeni limit düzenlemesiyle birlikte, 1.6 litre motor hacmini geçmemek şartıyla TOGG 10x, WV T-ROC, Peugeot 3008, Opel Grandland ve Toyota Corolla gibi pek çok popüler model ÖTV muafiyeti kapsamına dahil olacak. Üst baremin tüm vergiler dahil toplam fiyatı kapsadığını hatırlatmakta fayda var.Yıl sonu sıfır araç kampanyaları hızlanacak mı?Pek çok marka stoklarını eritmek amacıyla yıl sonuna özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Ancak enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor. Eylül ayında sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışın ardından, kampanyalı fiyatların yıl ortasındaki rakamlardan biraz daha yüksek olabileceği de ifade ediliyor.Yılın bu dönemi, hem cazip kampanyalar hem de güncellenmiş ÖTV muafiyeti limitleri ile araç sahibi olmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor.

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