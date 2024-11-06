ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı

Türkiye
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
DNA testi 50 yıl önceki karışıklığı ortaya çıkardı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD seçimlerinde son durum
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html
ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı
ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı
Sputnik Türkiye
Kasım itibarıyla sıfır otomobil fiyatları güncellenirken, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte markalar 2024 model araçlarını cazip kampanyalarla satılıyor... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T08:49+0300
2024-11-06T08:49+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
araba
ikinci el araba satıcısı
sahibinden
sahibinden.com
otomobil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104199/42/1041994296_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1c4c21b5ab35fb3c0e99ff0314b6951c.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayına dair yurt içi ÜFE verileri doğrultusunda yapılan yeniden değerleme oranı, ÖTV muafiyeti limitini artırdı. Buna göre 2024 yılı boyunca 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç limiti, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin TL’ye çıkacak.Kasımda başlayan kampanyalar ve i̇ndirimli modellerYıl sonuna doğru bayiler, 2024 üretimi modelleri ellerinden çıkarmak amacıyla her marka ve modelde kampanyalar düzenlemeye başladı. Milliyet'e konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yılın son çeyreğinde her marka ve modelde çeşitli fiyat indirimleri ve finansman kolaylıkları sağlandığını belirtiyor. Ancak yaz aylarından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, kampanyalı fiyatların önceki döneme kıyasla daha yüksek olduğunu da ekliyor.Türkiye’de en uygun fiyatlı modellerTürkiye otomotiv pazarında, Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea gibi modeller en uygun fiyatla sunuluyor. Bu araçların fiyatları 950 bin TL’den başlarken, 1 milyon 100 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.Yeni ÖTV muafiyeti limitine giren modellerYeni limit düzenlemesiyle birlikte, 1.6 litre motor hacmini geçmemek şartıyla TOGG 10x, WV T-ROC, Peugeot 3008, Opel Grandland ve Toyota Corolla gibi pek çok popüler model ÖTV muafiyeti kapsamına dahil olacak. Üst baremin tüm vergiler dahil toplam fiyatı kapsadığını hatırlatmakta fayda var.Yıl sonu sıfır araç kampanyaları hızlanacak mı?Pek çok marka stoklarını eritmek amacıyla yıl sonuna özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Ancak enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor. Eylül ayında sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışın ardından, kampanyalı fiyatların yıl ortasındaki rakamlardan biraz daha yüksek olabileceği de ifade ediliyor.Yılın bu dönemi, hem cazip kampanyalar hem de güncellenmiş ÖTV muafiyeti limitleri ile araç sahibi olmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bitcoin-trumpin-abd-secim-yarisinda-one-cikmasiyla-75-bin-dolari-asarak-rekor-kirdi-1090074300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104199/42/1041994296_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a20ce4b536cc9692a27341734c8c108b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), araba, ikinci el araba satıcısı, sahibinden, sahibinden.com, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, fiyat, fiyat listesi, indirim, indirim
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), araba, ikinci el araba satıcısı, sahibinden, sahibinden.com, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, fiyat, fiyat listesi, indirim, indirim

ÖTV muafiyeti limiti yükseltildi: Sıfır otomobilde yıl sonu fırsatları başladı

08:49 06.11.2024
© AAOtomotiv , otomobil, araba
Otomotiv , otomobil, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
Abone ol
Kasım itibarıyla sıfır otomobil fiyatları güncellenirken, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte markalar 2024 model araçlarını cazip kampanyalarla satılıyor. TÜİK’in açıkladığı ekim verileri doğrultusunda belirlenen değerleme oranıyla ÖTV muafiyeti üst limitinde de önemli bir artış oldu. Peki, yeni ÖTV muafiyeti limitine giren modeller hangileri?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ekim ayına dair yurt içi ÜFE verileri doğrultusunda yapılan yeniden değerleme oranı, ÖTV muafiyeti limitini artırdı. Buna göre 2024 yılı boyunca 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç limiti, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin TL’ye çıkacak.

Kasımda başlayan kampanyalar ve i̇ndirimli modeller

Yıl sonuna doğru bayiler, 2024 üretimi modelleri ellerinden çıkarmak amacıyla her marka ve modelde kampanyalar düzenlemeye başladı. Milliyet'e konuşan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yılın son çeyreğinde her marka ve modelde çeşitli fiyat indirimleri ve finansman kolaylıkları sağlandığını belirtiyor. Ancak yaz aylarından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, kampanyalı fiyatların önceki döneme kıyasla daha yüksek olduğunu da ekliyor.

Türkiye’de en uygun fiyatlı modeller

Türkiye otomotiv pazarında, Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea gibi modeller en uygun fiyatla sunuluyor. Bu araçların fiyatları 950 bin TL’den başlarken, 1 milyon 100 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Yeni ÖTV muafiyeti limitine giren modeller

Yeni limit düzenlemesiyle birlikte, 1.6 litre motor hacmini geçmemek şartıyla TOGG 10x, WV T-ROC, Peugeot 3008, Opel Grandland ve Toyota Corolla gibi pek çok popüler model ÖTV muafiyeti kapsamına dahil olacak. Üst baremin tüm vergiler dahil toplam fiyatı kapsadığını hatırlatmakta fayda var.

Yıl sonu sıfır araç kampanyaları hızlanacak mı?

Pek çok marka stoklarını eritmek amacıyla yıl sonuna özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Ancak enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş beklenmiyor. Eylül ayında sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışın ardından, kampanyalı fiyatların yıl ortasındaki rakamlardan biraz daha yüksek olabileceği de ifade ediliyor.
Yılın bu dönemi, hem cazip kampanyalar hem de güncellenmiş ÖTV muafiyeti limitleri ile araç sahibi olmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor.
bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
EKONOMİ
Bitcoin, Trump’ın ABD seçim yarışında öne çıkmasıyla 75 Bin doları aşarak rekor kırdı
08:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала