https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmmden-turkiyeden-yola-cikan-kimyasal-yuklu-tanker-israilin-hayfa-limanina-gidiyor-iddiasina-ilk-1091084366.html
DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama
DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T23:29+0300
2024-12-02T23:29+0300
2024-12-02T23:29+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
israil
israil-filistin
tanker
liman
istanbul liman başkanlığı
iletişim başkanlığı
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DMM, 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarını yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığını, Türkiye'den de İsrail'e yük taşımadığı belirtildi.Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım tarihinde Yalova Limanı'na geldiği açıklandı. DMM tarafından yapılan açıklamada geminin Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği buzlu asetikasit ve vinil asetat diğer vinilesterlerin polimeri ve diğer vinil polimerler ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı ve boş olarak limandan ayrıldığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, israil, israil-filistin, tanker, liman, istanbul liman başkanlığı, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, israil, israil-filistin, tanker, liman, istanbul liman başkanlığı, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarına yanıt verdi. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere herhangi bir yükünün olmadığı belirtildi.
DMM, 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığını, Türkiye'den de İsrail'e yük taşımadığı belirtildi.
Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım tarihinde Yalova Limanı'na geldiği açıklandı. DMM tarafından yapılan açıklamada geminin Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği buzlu asetikasit ve vinil asetat diğer vinilesterlerin polimeri ve diğer vinil polimerler ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı ve boş olarak limandan ayrıldığı duyuruldu.