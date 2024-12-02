https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmmden-turkiyeden-yola-cikan-kimyasal-yuklu-tanker-israilin-hayfa-limanina-gidiyor-iddiasina-ilk-1091084366.html

DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama

DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T23:29+0300

2024-12-02T23:29+0300

2024-12-02T23:29+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

israil

israil-filistin

tanker

liman

istanbul liman başkanlığı

iletişim başkanlığı

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DMM, 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarını yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığını, Türkiye'den de İsrail'e yük taşımadığı belirtildi.Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım tarihinde Yalova Limanı'na geldiği açıklandı. DMM tarafından yapılan açıklamada geminin Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği buzlu asetikasit ve vinil asetat diğer vinilesterlerin polimeri ve diğer vinil polimerler ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı ve boş olarak limandan ayrıldığı duyuruldu.

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