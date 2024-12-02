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DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama
DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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DMM, 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarını yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığını, Türkiye'den de İsrail'e yük taşımadığı belirtildi.Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım tarihinde Yalova Limanı'na geldiği açıklandı. DMM tarafından yapılan açıklamada geminin Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği buzlu asetikasit ve vinil asetat diğer vinilesterlerin polimeri ve diğer vinil polimerler ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı ve boş olarak limandan ayrıldığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html
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DMM'den 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddiasına ilk açıklama

23:29 02.12.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarına yanıt verdi. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere herhangi bir yükünün olmadığı belirtildi.
DMM, 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 'Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada iddia edilen geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığını, Türkiye'den de İsrail'e yük taşımadığı belirtildi.
Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım tarihinde Yalova Limanı'na geldiği açıklandı. DMM tarafından yapılan açıklamada geminin Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği buzlu asetikasit ve vinil asetat diğer vinilesterlerin polimeri ve diğer vinil polimerler ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı ve boş olarak limandan ayrıldığı duyuruldu.
Nazım Hikmet Ran - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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