https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html

DMM, Nazım Hikmet'in kütüphanelerde yasaklandığı iddiasını cevap verdi

DMM, Nazım Hikmet'in kütüphanelerde yasaklandığı iddiasını cevap verdi

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nazım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye' eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığına dair iddiaları yalanladı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:50+0300

2024-12-02T11:50+0300

2024-12-02T11:50+0300

yaşam

dezenformasyonla mücadele merkezi

kültür ve turizm bakanlığı

nazım hikmet

kütüphane

milli kütüphane

millet kütüphanesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye eserini halk kütüphanelerinde yasakladı" şeklindeki iddialara yanıt verdi ve iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, bahse konu eserin Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye adlı eseri olmadığı, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonu olduğu belirtildi.Genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştirSöz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, eserin çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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dezenformasyonla mücadele merkezi, kültür ve turizm bakanlığı, nazım hikmet, kütüphane, milli kütüphane, millet kütüphanesi