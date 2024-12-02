https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html
DMM, Nazım Hikmet'in kütüphanelerde yasaklandığı iddiasını cevap verdi
DMM, Nazım Hikmet'in kütüphanelerde yasaklandığı iddiasını cevap verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nazım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye' eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığına dair iddiaları yalanladı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:50+0300
2024-12-02T11:50+0300
2024-12-02T11:50+0300
yaşam
dezenformasyonla mücadele merkezi
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milli kütüphane
millet kütüphanesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye eserini halk kütüphanelerinde yasakladı" şeklindeki iddialara yanıt verdi ve iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, bahse konu eserin Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye adlı eseri olmadığı, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonu olduğu belirtildi.Genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştirSöz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, eserin çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ucakta-ortaligi-birbirine-katan-yolcu-zor-zapt-edildi-suresiz-kara-listeye-alindi-1090986112.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, kültür ve turizm bakanlığı, nazım hikmet, kütüphane, milli kütüphane, millet kütüphanesi
dezenformasyonla mücadele merkezi, kültür ve turizm bakanlığı, nazım hikmet, kütüphane, milli kütüphane, millet kütüphanesi
DMM, Nazım Hikmet'in kütüphanelerde yasaklandığı iddiasını cevap verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nazım Hikmet'in 'Kuvayı Milliye' eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığına dair iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye eserini halk kütüphanelerinde yasakladı" şeklindeki iddialara yanıt verdi ve iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, bahse konu eserin Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye adlı eseri olmadığı, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonu olduğu belirtildi.
Genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir
Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, eserin çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Nazım Hikmet'in şiirlerinin yer aldığı Kuvayı Milliye veya Kuvayı Milliye Destanı başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet'e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır."