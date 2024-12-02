https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/antik-misirlilarin-rituellerde-halusinojen-iceren-bir-karisim-ictikleri-ortaya-cikti-1091063814.html
Antik Mısırlıların ritüellerde halüsinojen içeren bir karışım içtikleri ortaya çıktı
Antik Mısırlıların ritüellerde halüsinojen içeren bir karışım içtikleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar 2 bin yıllık içki kabının içine ne konulduğunu öğrenmek istedi. Sonuçlar uzmanları şok etti. Kabın içine, insanların halüsinasyon görmesini... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T13:47+0300
2024-12-02T13:47+0300
2024-12-02T13:47+0300
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Araştırmacılar, 2 bin yıllık bir kupanın içinde halüsinojen içeren maddeler, vücut sıvıları ve alkol kalıntıları keşfettiler. Bilim insanları, Antik Mısır'da doğurganlık, koruma, tıbbi şifa ve büyülü arınma tanrısı olan Bes'in başıyla süslenmiş kupalardan içilen sıvı karışımların kimyasal imzalarını ilk kez tanımlayabildi. Bu kapların Mısır'da uzun bir süre boyunca üretildiği ancak bunlardan sadece sınırlı sayıda günümüze ulaştığı söyleniyor.Sonuçlar araştırmacıları şaşırttı13 Kasım'da Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, şu anda Tampa Sanat Müzesi'nde sergilenen, hayatta kalan bir Bes kupasındaki kalıntılar incelendi. Uzmanlar, kupaların içinde kutsal su, süt, şarap veya bira gibi ne tür içecekler için kullanılmış olabileceğini tahmin ediyorlardı. Bunların günlük hayatta dini amaçlarla veya ritüellerde kullanılıp kullanılmadığını bilmeyen araştırmacılar, kimyasal ve DNA analizlerini inceleyen bir çalışma yürüttü. Araştırmalar, kapların içinde dört madde tespit etti: Alkollü bir baz, tatlandırıcı maddeler, insan vücut sıvıları ve tıbbi ve psikotropik bileşenlerKapların içindeki karışımın bal ve muhtemelen arı sütü, susam tohumu, çam fıstığı, meyan kökü ve üzümlerden gelen tatlarla zenginleştirilmiş bira veya şarap tabanına sahip olduğu söyleniyor. Çalışmaya göre, Antik Mısırlılar içecekleri kana benzetmek için genellikle üzüm kullanıyor.Araştırmacılar, vücut sıvılarının muhtemelen vajinal, burun veya tükürük olabilecek kan, anne sütü ve mukus karışımı olduğunu ve bunların konsantrasyonlarına göre kasıtlı olarak eklendiğine inandıklarını söyledi.Uzmanlar 'kabın içinde tespit edilen maddelerin kendilerini şok ettiğini, bu maddelerin muhtemelen rüya benzeri vizyonlar, artan meditasyon halleri ve muhtemelen öfori yaratmış olabileceğini' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/arastirmalar-duzensiz-uykunun-kalp-krizi-ve-felc-riskini-artirabilecegini-isaret-ediyor-1090980134.html
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bilim, tarih, mısır, antik mısır, ritüel, dna, halüsinasyon, araştırma, bilimsel araştırma
bilim, tarih, mısır, antik mısır, ritüel, dna, halüsinasyon, araştırma, bilimsel araştırma
Antik Mısırlıların ritüellerde halüsinojen içeren bir karışım içtikleri ortaya çıktı
Araştırmacılar 2 bin yıllık içki kabının içine ne konulduğunu öğrenmek istedi. Sonuçlar uzmanları şok etti. Kabın içine, insanların halüsinasyon görmesini sağlayan bitkilerden oluşan bir karışımın konulduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, 2 bin yıllık bir kupanın içinde halüsinojen içeren maddeler, vücut sıvıları ve alkol kalıntıları keşfettiler. Bilim insanları, Antik Mısır'da doğurganlık, koruma, tıbbi şifa ve büyülü arınma tanrısı olan Bes'in başıyla süslenmiş kupalardan içilen sıvı karışımların kimyasal imzalarını ilk kez tanımlayabildi. Bu kapların Mısır'da uzun bir süre boyunca üretildiği ancak bunlardan sadece sınırlı sayıda günümüze ulaştığı söyleniyor.
Sonuçlar araştırmacıları şaşırttı
13 Kasım'da Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, şu anda Tampa Sanat Müzesi'nde sergilenen, hayatta kalan bir Bes kupasındaki kalıntılar incelendi. Uzmanlar, kupaların içinde kutsal su, süt, şarap veya bira gibi ne tür içecekler için kullanılmış olabileceğini tahmin ediyorlardı.
Bunların günlük hayatta dini amaçlarla veya ritüellerde kullanılıp kullanılmadığını bilmeyen araştırmacılar, kimyasal ve DNA analizlerini inceleyen bir çalışma yürüttü.
Araştırmalar, kapların içinde dört madde tespit etti: Alkollü bir baz, tatlandırıcı maddeler, insan vücut sıvıları ve tıbbi ve psikotropik bileşenler
Kapların içindeki karışımın bal ve muhtemelen arı sütü, susam tohumu, çam fıstığı, meyan kökü ve üzümlerden gelen tatlarla zenginleştirilmiş bira veya şarap tabanına sahip olduğu söyleniyor. Çalışmaya göre, Antik Mısırlılar içecekleri kana benzetmek için genellikle üzüm kullanıyor.
Araştırmacılar, vücut sıvılarının muhtemelen vajinal, burun veya tükürük olabilecek kan, anne sütü ve mukus karışımı olduğunu ve bunların konsantrasyonlarına göre kasıtlı olarak eklendiğine inandıklarını söyledi.
Uzmanlar 'kabın içinde tespit edilen maddelerin kendilerini şok ettiğini, bu maddelerin muhtemelen rüya benzeri vizyonlar, artan meditasyon halleri ve muhtemelen öfori yaratmış olabileceğini' söyledi.