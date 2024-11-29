https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/arastirmalar-duzensiz-uykunun-kalp-krizi-ve-felc-riskini-artirabilecegini-isaret-ediyor-1090980134.html
Araştırmalar düzensiz uykunun kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini işaret ediyor
Araştırmalar düzensiz uykunun kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Araştırmacılar, uyku düzensizliği olan kişilerin kardiyovasküler rahatsızlık yaşama risklerinin düzenli uyuyanlara göre daha fazla olduğunu söylüyor. Vücudun... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:53+0300
2024-11-29T15:53+0300
2024-11-29T15:53+0300
sağlik
yaşam
kardiyovasküler sistem
kardiyovasküler düzensizlik
kardiyovasküler hastalık
uykusuzluk
düzensizlik
düzensiz uyku
sirkadiyen ritim
biyolojik saat
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Yeni bir araştırmaya göre, farklı zamanlarda uyuyan ve uyanan kişilerin kalp krizi ve felç kalma risklerinin düzenli uyuyanlara kıyasla daha fazla olduğunu vurguluyor. Salı günü yayınlanan çalışmada, önceki araştırmaların çoğunun uyku uzunluğunun insan sağlığı üzerindeki etkisini ölçmüş olduğunu, ancak uyku döngüsündeki değişikliklerin etkileri hakkında daha az şey bilindiği söyleniyor.Bilim insanları, kardiyovasküler hastalığı olmayan 40 ila 79 yaşlarındaki 72 bin 300'e yakın katılımcının sekiz yıllık aktivite verilerini inceledi. Uzmanlar katılımcıların uyku düzenlik endeksi puanını hesapladı. Buna göre daha düzenli uyuyanların daha yüksek puana sahip oluyor.Araştırmacılar, düzensiz uyuyanların kalp krizi, kal yetmezliği, felç, yüksek tansiyon veya herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlık yaşama oranlarının düzenli uyuyanlara kıyasla yüzde 26 daha fazla olduğunu buldu. Daha yüksek puana sahip olanların, günlük yedi ila dokuz saat uyuma önerisini daha çok dikkate aldıkları ortaya çıktı. Düzensiz uyku, kişinin uykuya dalma ve uyanma saatlerindeki farklılıklar anlamına gelir. Uzmanlar vücudun sirkadiyen ritmini (vücudun biyolojik saatini) desteklemek için uyku zamanını geciktirmeden uyumanız gerektiğini söylüyor.Araştırmaya katılmayan Glasgow Üniversitesi'nde Kardiyometabolik Tıp Profesörü olan Naveed Sattar, insanların farklı uyku düzenlerine sahip olmalarına yol açan diğer faktörlerin, örneğin gece geç saatlerde alkol almanın, uyku döngüsünün kendisinden ziyade kötü sağlık sonuçlarından sorumlu olabileceğini söylüyor.Çalışma, Journal of Epidemiology & Community Health'de yayınlandı.Uyku düzeni nasıl düzeltilir?Vücudun ve zihnin dinlenmesi için sağlıklı bir uyku düzeninin olması gerekir. Rahatsız bir gece uykusu gün içinde, enerji seviyesinde düşüklüğe neden olurken uzun dönemde çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.Uzmanlar, uyku zamanını önceden ayarlamak gerektiğini, gün içinde şekerli yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini, rahatlatıcı bir gece rutinin oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca birkaç saat önce telefon ya da tablet kullanımının bırakılması gerektiği söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yeni-bir-arastirmaya-gore-egzersiz-yapsaniz-bile-cok-fazla-oturmak-kalp-hastaligina-yol-aciyor-1090698278.html
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uyku düzeni, uyku düzeni nasıl düzeltilir, nasıl düzenli uyurum, düzensiz uyku,
uyku düzeni, uyku düzeni nasıl düzeltilir, nasıl düzenli uyurum, düzensiz uyku,
Araştırmalar düzensiz uykunun kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini işaret ediyor
Araştırmacılar, uyku düzensizliği olan kişilerin kardiyovasküler rahatsızlık yaşama risklerinin düzenli uyuyanlara göre daha fazla olduğunu söylüyor. Vücudun biyolojik saatine göre günde 7 ila 9 saat uyku öneren uzmanlar, düzensiz uyuyanların yüzde 26 oranında daha riskte olduğunu belirtiyor.
Yeni bir araştırmaya göre, farklı zamanlarda uyuyan ve uyanan kişilerin kalp krizi ve felç kalma risklerinin düzenli uyuyanlara kıyasla daha fazla olduğunu vurguluyor. Salı günü yayınlanan çalışmada, önceki araştırmaların çoğunun uyku uzunluğunun insan sağlığı üzerindeki etkisini ölçmüş olduğunu, ancak uyku döngüsündeki değişikliklerin etkileri hakkında daha az şey bilindiği söyleniyor.
Bilim insanları, kardiyovasküler hastalığı olmayan 40 ila 79 yaşlarındaki 72 bin 300'e yakın katılımcının sekiz yıllık aktivite verilerini inceledi. Uzmanlar katılımcıların uyku düzenlik endeksi puanını hesapladı. Buna göre daha düzenli uyuyanların daha yüksek puana sahip oluyor.
Araştırmacılar, düzensiz uyuyanların kalp krizi, kal yetmezliği, felç, yüksek tansiyon veya herhangi bir kardiyovasküler rahatsızlık yaşama oranlarının düzenli uyuyanlara kıyasla yüzde 26 daha fazla olduğunu buldu. Daha yüksek puana sahip olanların, günlük yedi ila dokuz saat uyuma önerisini daha çok dikkate aldıkları ortaya çıktı.
Düzensiz uyku, kişinin uykuya dalma ve uyanma saatlerindeki farklılıklar anlamına gelir. Uzmanlar vücudun sirkadiyen ritmini (vücudun biyolojik saatini) desteklemek için uyku zamanını geciktirmeden uyumanız gerektiğini söylüyor.
Araştırmaya katılmayan Glasgow Üniversitesi'nde Kardiyometabolik Tıp Profesörü olan Naveed Sattar, insanların farklı uyku düzenlerine sahip olmalarına yol açan diğer faktörlerin, örneğin gece geç saatlerde alkol almanın, uyku döngüsünün kendisinden ziyade kötü sağlık sonuçlarından sorumlu olabileceğini söylüyor.
Çalışma, Journal of Epidemiology & Community Health'de yayınlandı.
Uyku düzeni nasıl düzeltilir?
Vücudun ve zihnin dinlenmesi için sağlıklı bir uyku düzeninin olması gerekir. Rahatsız bir gece uykusu gün içinde, enerji seviyesinde düşüklüğe neden olurken uzun dönemde çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Uzmanlar, uyku zamanını önceden ayarlamak gerektiğini, gün içinde şekerli yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini, rahatlatıcı bir gece rutinin oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca birkaç saat önce telefon ya da tablet kullanımının bırakılması gerektiği söyleniyor.