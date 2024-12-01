https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/mhpli-tokat-belediye-baskani-yazicioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1091037646.html

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçta Yazıcıoğlu'nun iki çalışma arkadaşının da olduğu... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T19:50+0300

2024-12-01T19:50+0300

2024-12-01T19:55+0300

türkiye

mehmet kemal yazıcıoğlu

muhsin yazıcıoğlu

recep yazıcıoğlu

trafik kazası

tokat

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde zincirleme kazaya karıştı.Kazada Yazıcıoğlu'nun makam aracı bir TIR, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" paylaşımında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/gungorende-enkaz-altinda-kalan-isciye-ulasildi-kentsel-donusum-calismalari-sirasinda-bina-cokmustu-1091037541.html

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mehmet kemal yazıcıoğlu, muhsin yazıcıoğlu, recep yazıcıoğlu, trafik kazası, tokat