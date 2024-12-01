https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/mhpli-tokat-belediye-baskani-yazicioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1091037646.html
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçta Yazıcıoğlu'nun iki çalışma arkadaşının da olduğu... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T19:50+0300
2024-12-01T19:50+0300
2024-12-01T19:55+0300
türkiye
mehmet kemal yazıcıoğlu
muhsin yazıcıoğlu
recep yazıcıoğlu
trafik kazası
tokat
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde zincirleme kazaya karıştı.Kazada Yazıcıoğlu'nun makam aracı bir TIR, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/gungorende-enkaz-altinda-kalan-isciye-ulasildi-kentsel-donusum-calismalari-sirasinda-bina-cokmustu-1091037541.html
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mehmet kemal yazıcıoğlu, muhsin yazıcıoğlu, recep yazıcıoğlu, trafik kazası, tokat
mehmet kemal yazıcıoğlu, muhsin yazıcıoğlu, recep yazıcıoğlu, trafik kazası, tokat
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi
19:50 01.12.2024 (güncellendi: 19:55 01.12.2024)
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu'nun bulunduğu araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Araçta Yazıcıoğlu'nun iki çalışma arkadaşının da olduğu belirtildi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve iki çalışma arkadaşının bulunduğu araç Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde zincirleme kazaya karıştı.
Kazada Yazıcıoğlu'nun makam aracı bir TIR, bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.
Yazıcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan, afetlerden muhafaza eylesin" paylaşımında bulundu.