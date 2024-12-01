https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/gungorende-enkaz-altinda-kalan-isciye-ulasildi-kentsel-donusum-calismalari-sirasinda-bina-cokmustu-1091037541.html
Güngören’de enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı: Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çökmüştü
Güngören’de enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı: Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çökmüştü
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören'de cuma günü çöken bir binanın enkazında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T19:24+0300
2024-12-01T19:24+0300
2024-12-01T19:24+0300
türkiye
güngören
enkaz
kentsel dönüşüm
türkiye
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Güngören’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kalmış, işçilerden biri kurtarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gungorendeki-bir-binada-cokme-2-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1090981774.html
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güngören, enkaz, kentsel dönüşüm, türkiye
güngören, enkaz, kentsel dönüşüm, türkiye
Güngören’de enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı: Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bina çökmüştü
İstanbul Güngören'de cuma günü çöken bir binanın enkazında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Güngören’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.
İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.
Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kalmış, işçilerden biri kurtarılmıştı.