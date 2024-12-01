Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz

“Çoğu insan kendisiyle ilgili, en iyisini yaptığına inanmıyor. Herkesin kendisine, kendisiyle ilgili en iyi neyi yapması gerektiğini sorması gerekiyor. Kişinin güçlü yönlerini bilebilmesi için kendisini çok iyi tanıyor olması gerekiyor. Kişinin kendini, değerini, potansiyelini biliyor olması gerekiyor. Biz mucizevi, mükemmel varlıklarız fakat herkesin potansiyeli farklı bir alanda mükemmel; herkes her alanda mükemmel olamaz. Herkesin kendi analizini yapması gerekiyor. Bu da ezberci bir eğitimde mümkün değil.

Parayla saadet olur. Para harcadığınız zaman, bu katlanarak size geri döner. Burada israf etmekten söz etmiyorum. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz. Zenginlere karşı düşman bilinci geliştirilebiliyor; halbuki hepimiz buna layık olduğumuzu düşünmeliyiz.”