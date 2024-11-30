https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ukrayna-elektrik-tedariki-icin-bes-ulkeden-yardim-istedi-1091015307.html
Ukrayna elektrik tedariki için beş ülkeden yardım istedi
Ukrayna elektrik tedariki için beş ülkeden yardım istedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğu belirtildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:58+0300
2024-11-30T16:58+0300
2024-11-30T16:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
enerji
elektrik
slovakya
romanya
macaristan
polonya
moldova
ukrenergo
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Ukrayna Enerji Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğunu belirtti.Bakanlık, “Bugün itibariyla Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Moldova'dan saatte toplam 11.747 MW hacminde ve 1.165 MW güç kapasitesinde ithalat öngörülüyor” ifadelerine yer verdi.Bakanlık ayrıca, vatandaşlara şebeke üzerindeki yükü azaltmak için elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulundu.Perşembe günü Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı duyulmuştu. Bazı şehir ve bölgelerde patlamalar olduğu bildirilmişti. Ukrayna enerji kurumu Ukrenergo, ülke sakinlerini 16 saatlik olası elektrik kesintileri konusunda uyarmıştı.Vladimir Zelenskiy, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki tüm termik santrallerin tahrip edildiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html
ukrayna
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ukrayna, enerji, elektrik, slovakya, romanya, macaristan, polonya, moldova, ukrenergo, telegram, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, hava saldırısı, alarm
ukrayna, enerji, elektrik, slovakya, romanya, macaristan, polonya, moldova, ukrenergo, telegram, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu, hava saldırısı, alarm
Ukrayna elektrik tedariki için beş ülkeden yardım istedi
Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğu belirtildi.
Ukrayna Enerji Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğunu belirtti.
Bakanlık, “Bugün itibariyla Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Moldova'dan saatte toplam 11.747 MW hacminde ve 1.165 MW güç kapasitesinde ithalat öngörülüyor” ifadelerine yer verdi.
Bakanlık ayrıca, vatandaşlara şebeke üzerindeki yükü azaltmak için elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulundu.
Perşembe günü Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı duyulmuştu. Bazı şehir ve bölgelerde patlamalar olduğu bildirilmişti. Ukrayna enerji kurumu Ukrenergo, ülke sakinlerini 16 saatlik olası elektrik kesintileri konusunda uyarmıştı.
Vladimir Zelenskiy, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki tüm termik santrallerin tahrip edildiğini ifade etmişti.