https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ukrayna-elektrik-tedariki-icin-bes-ulkeden-yardim-istedi-1091015307.html

Ukrayna elektrik tedariki için beş ülkeden yardım istedi

Ukrayna elektrik tedariki için beş ülkeden yardım istedi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğu belirtildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T16:58+0300

2024-11-30T16:58+0300

2024-11-30T16:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

enerji

elektrik

slovakya

romanya

macaristan

polonya

moldova

ukrenergo

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Ukrayna Enerji Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın elektrik sıkıntısı nedeniyle beş komşu ülkeden tedarik talebinde bulunduğunu belirtti.Bakanlık, “Bugün itibariyla Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Moldova'dan saatte toplam 11.747 MW hacminde ve 1.165 MW güç kapasitesinde ithalat öngörülüyor” ifadelerine yer verdi.Bakanlık ayrıca, vatandaşlara şebeke üzerindeki yükü azaltmak için elektrik tasarrufu yapma çağrısında bulundu.Perşembe günü Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı duyulmuştu. Bazı şehir ve bölgelerde patlamalar olduğu bildirilmişti. Ukrayna enerji kurumu Ukrenergo, ülke sakinlerini 16 saatlik olası elektrik kesintileri konusunda uyarmıştı.Vladimir Zelenskiy, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki tüm termik santrallerin tahrip edildiğini ifade etmişti.

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ukrayna

slovakya

romanya

macaristan

polonya

moldova

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