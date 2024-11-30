https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html

‘Rus ordusu Odessa’da ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurdu’

‘Rus ordusu Odessa’da ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurdu’

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Odessa’nın Çernomorsk limanı yakınlarında ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurduğu bildirildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T12:27+0300

2024-11-30T12:27+0300

2024-11-30T12:26+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

romanya

ukrayna

atacms

storm shadow

tren

liman

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083121136_0:41:803:492_1920x0_80_0_0_f192ecd38fc10f4b99c8088116408cb8.png

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeralt grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Romanya'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla aktarılan ATACMS ve Storm Shadow füzelerini taşıyan bir trene Odessa Bölgesi'ndeki Çernomorsk (2016 yılına kadar İlyichevsk olarak adlandırılıyordu) limanı yakınlarında saldırı düzenlendiğini belirtti.Lebedev, “28 Kasım'da İlyiçevsk’e (şimdiki adıylaÇernomorsk) saldırı düzenlendi. Gelen ek bilgilerden, askeri kargo taşıyan trenin vurulduğu anlaşılıyor. Ön verilere göre, trende Romanya'nın Köstence limanından deniz yoluyla gelen uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleri de bulunuyordu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-atacms-fuzeleri-atesleyen-5-coklu-roketatar-sistemi-imha-1090946874.html

nikolayev

romanya

ukrayna

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lebedev, nikolayev, romanya, ukrayna, atacms, storm shadow, tren, liman, saldırı, rus ordusu, odessa