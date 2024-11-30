https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html
‘Rus ordusu Odessa’da ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurdu’
‘Rus ordusu Odessa’da ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurdu’
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Odessa’nın Çernomorsk limanı yakınlarında ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurduğu bildirildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T12:27+0300
2024-11-30T12:27+0300
2024-11-30T12:26+0300
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storm shadow
tren
liman
saldırı
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeralt grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Romanya'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla aktarılan ATACMS ve Storm Shadow füzelerini taşıyan bir trene Odessa Bölgesi'ndeki Çernomorsk (2016 yılına kadar İlyichevsk olarak adlandırılıyordu) limanı yakınlarında saldırı düzenlendiğini belirtti.Lebedev, “28 Kasım'da İlyiçevsk’e (şimdiki adıylaÇernomorsk) saldırı düzenlendi. Gelen ek bilgilerden, askeri kargo taşıyan trenin vurulduğu anlaşılıyor. Ön verilere göre, trende Romanya'nın Köstence limanından deniz yoluyla gelen uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleri de bulunuyordu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-atacms-fuzeleri-atesleyen-5-coklu-roketatar-sistemi-imha-1090946874.html
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sergey lebedev, nikolayev, romanya, ukrayna, atacms, storm shadow, tren, liman, saldırı, rus ordusu, odessa
sergey lebedev, nikolayev, romanya, ukrayna, atacms, storm shadow, tren, liman, saldırı, rus ordusu, odessa
‘Rus ordusu Odessa’da ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurdu’
Rus ordusunun Odessa’nın Çernomorsk limanı yakınlarında ATACMS ve Storm Shadow füzeleri taşıyan bir treni vurduğu bildirildi.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeralt grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Romanya'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla aktarılan ATACMS ve Storm Shadow füzelerini taşıyan bir trene Odessa Bölgesi'ndeki Çernomorsk (2016 yılına kadar İlyichevsk olarak adlandırılıyordu) limanı yakınlarında saldırı düzenlendiğini belirtti.
Lebedev, “28 Kasım'da İlyiçevsk’e (şimdiki adıylaÇernomorsk) saldırı düzenlendi. Gelen ek bilgilerden, askeri kargo taşıyan trenin vurulduğu anlaşılıyor. Ön verilere göre, trende Romanya'nın Köstence limanından deniz yoluyla gelen uzun menzilli ATACMS ve Storm Shadow füzeleri de bulunuyordu” ifadelerini kullandı.