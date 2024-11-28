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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-atacms-fuzeleri-atesleyen-5-coklu-roketatar-sistemi-imha-1090946874.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi Bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi rampasının imha edildiğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T21:06+0300
2024-11-28T21:05+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iskender füzesi
atacms
himars
uzun menzilli füze
sumi bölgesi
çoklu roketatar
balistik füze
füze rampası
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım’da Ukrayna’nın Sumi Bölgesindeki hedeflere yönelik İskender füzeleriyle yapılan saldırılarda, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin ateşlendiği 5 çoklu roketatar sistemi rampası ile 30’a yakın Ukraynalı uzmanın imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “25 Kasım'da Sumi bölgesindeki hedeflere yönelik İskender balistik füze sistemleriyle gerçekleştirilen saldırılarda, Tokari yerleşimi (Sumi'nin 8 kilometre kuzeybatısında) yakınlarında uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen beş çoklu roketatar sistemi rampası ve bunlara ait iki taşıma-yükleme aracı ile Malıy Bobrik (Sumi'nin 20 kilometre güneydoğusu) yakınlarında üç HIMARS çoklu roketatar sistemi rampası ve bu rampaların muharebe mürettebatı personelinden 30’a yakın uzman imha edildi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-harekata-devam-ediyor-son-24-saatte-bin-505-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1090924547.html
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rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, atacms, himars, uzun menzilli füze, sumi bölgesi, çoklu roketatar, balistik füze, füze rampası, muharebe, uzman
rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, atacms, himars, uzun menzilli füze, sumi bölgesi, çoklu roketatar, balistik füze, füze rampası, muharebe, uzman

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi imha edildi

21:06 28.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonATACMS füze sistemi
ATACMS füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi Bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi rampasının imha edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım’da Ukrayna’nın Sumi Bölgesindeki hedeflere yönelik İskender füzeleriyle yapılan saldırılarda, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin ateşlendiği 5 çoklu roketatar sistemi rampası ile 30’a yakın Ukraynalı uzmanın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “25 Kasım'da Sumi bölgesindeki hedeflere yönelik İskender balistik füze sistemleriyle gerçekleştirilen saldırılarda, Tokari yerleşimi (Sumi'nin 8 kilometre kuzeybatısında) yakınlarında uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen beş çoklu roketatar sistemi rampası ve bunlara ait iki taşıma-yükleme aracı ile Malıy Bobrik (Sumi'nin 20 kilometre güneydoğusu) yakınlarında üç HIMARS çoklu roketatar sistemi rampası ve bu rampaların muharebe mürettebatı personelinden 30’a yakın uzman imha edildi” ifadelerine yer verildi.
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