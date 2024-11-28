https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-sumi-bolgesinde-atacms-fuzeleri-atesleyen-5-coklu-roketatar-sistemi-imha-1090946874.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Sumi Bölgesinde ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi Bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen 5 çoklu roketatar sistemi rampasının imha edildiğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T21:06+0300

2024-11-28T21:06+0300

2024-11-28T21:05+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım’da Ukrayna’nın Sumi Bölgesindeki hedeflere yönelik İskender füzeleriyle yapılan saldırılarda, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin ateşlendiği 5 çoklu roketatar sistemi rampası ile 30’a yakın Ukraynalı uzmanın imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “25 Kasım'da Sumi bölgesindeki hedeflere yönelik İskender balistik füze sistemleriyle gerçekleştirilen saldırılarda, Tokari yerleşimi (Sumi'nin 8 kilometre kuzeybatısında) yakınlarında uzun menzilli ATACMS füzeleri ateşleyen beş çoklu roketatar sistemi rampası ve bunlara ait iki taşıma-yükleme aracı ile Malıy Bobrik (Sumi'nin 20 kilometre güneydoğusu) yakınlarında üç HIMARS çoklu roketatar sistemi rampası ve bu rampaların muharebe mürettebatı personelinden 30’a yakın uzman imha edildi” ifadelerine yer verildi.

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