https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/hizbullahtan-ateskes-sonrasi-ilk-aciklama-zafer-kazandik-1090992961.html

Hizbullah'tan ateşkes sonrası ilk açıklama: 'Zafer kazandık'

Hizbullah'tan ateşkes sonrası ilk açıklama: 'Zafer kazandık'

Sputnik Türkiye

İsrail ve Lübnan'ın 27 Kaım'da yürürlüğe giren ateşkesinin ardından Hizbullah ilk kez açıklama yaptı. İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T00:41+0300

2024-11-30T00:41+0300

2024-11-30T00:41+0300

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Hizbullah lideri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının Lübnan devletinin egemenliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah'ı yıkmasına engel olduk" ifadelerini kullandı.İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenlerin sayısının ilan edildiği gibi 70 bin değil yüzbinlerce olduğunu söyleyen Kasım, mağlubiyetin İsrail'i her taraftan çepeçevre sardığını dile getirdi.'Filistin'e desteğimiz çeşitli yollarla devam edecek'İsrail ile varılan ateşkese ilişkin açıklamalarında Kasım, 'ateşkesin ülkelerin imzasını gerektiren yeni bir anlaşma değil, daha ziyade BMGK'nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı' olduğunu ifade etti.Kasım, söz konusu ateşkesin Lübnan egemenliğinde gerçekleştirilirken kendilerinin de sahada bunu onayladıklarını kaydederek, anlaşmanın uygulanması için Hizbullah ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyonun üst düzeyde olacağını aktardı.Lübnan ordusunu 'milli bir ordu' olarak değerlendirdiğini belirten Kasım, "(Lübnan'ın güneyi) Kendi vatanında ve bizim vatanımızda yerlerini alacaklar" şeklinde konuştu.İsrail'in ateşkesi, Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği desteği zayıflatma amacı taşıdığı yönündeki iddialara ise Kasım, "Filistin'e desteğimiz devam edecek. Desteğimiz, farklı şekiller ve yollarla sürecek" diyerek yanıt verdi.Hizbullah lideri, 5 taahhütte bulunduKasım, Hizbullah'ın bundan sonraki süreçte takınacağı tavra ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/netanyahunun-tutuklama-kararina-israil-tarafindan-yapilan-itirazin-reddi-istendi-1090992057.html

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hizbullah, filistin, israil, lübnan, ortadoğu, haberler