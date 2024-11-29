https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/netanyahunun-tutuklama-kararina-israil-tarafindan-yapilan-itirazin-reddi-istendi-1090992057.html
Netanyahu'nun tutuklama kararına İsrail tarafından yapılan itirazın reddi istendi
Netanyahu'nun tutuklama kararına İsrail tarafından yapılan itirazın reddi istendi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Netanyahu ve Gallant'ın hakkında verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini istedi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T23:14+0300
2024-11-29T23:14+0300
2024-11-29T23:14+0300
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesini talep etti.UCM internet sitesinde yer alan itiraz beyanında, İsrail'in Temyiz Dairesi'ne yaptığı itiraz başvurusunun, mahkemenin yargı yetkisine dair bir karar olmadığı gerekçesiyle temyize başvurulduğu ifade edildi.İtiraz beyanında İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğu kaydedilirken, İsrail'in tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.Ne olmuştu?UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı' Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/netanyahudan-israil-ordusuna-talimat-ateskes-ihlal-edilirse-tam-olcekli-savasa-hazir-olun--1090952238.html
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, gazze, benyamin netanyahu, yoav galant
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, gazze, benyamin netanyahu, yoav galant
Netanyahu'nun tutuklama kararına İsrail tarafından yapılan itirazın reddi istendi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Netanyahu ve Gallant'ın hakkında verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazın reddedilmesini istedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesini talep etti.
UCM internet sitesinde yer alan itiraz beyanında, İsrail'in Temyiz Dairesi'ne yaptığı itiraz başvurusunun, mahkemenin yargı yetkisine dair bir karar olmadığı gerekçesiyle temyize başvurulduğu ifade edildi.
İtiraz beyanında İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğu kaydedilirken, İsrail'in tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.
Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.
UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı' Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.