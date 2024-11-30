https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/halepteki-iran-konsoloslugu-saldiriya-ugradi-1091019050.html

Halep'teki İran Konsolosluğu saldırıya uğradı

Halep'teki İran Konsolosluğu saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Halep'teki konsolosluğa yönelik saldırıları doğruladı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T20:26+0300

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2024-11-30T20:26+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Halep şehrindeki İran Konsolosluğu'na terörist unsurlar tarafından saldırı düzenlendi" diyerek doğruladığı mesajında konsolosluk çalışanlarından kimsenin zarar görmediğini aktardı.Baghaei, Halep'teki İslam Cumhuriyeti İran Konsolosluğu'na yönelik silahlı terörist unsurların saldırısını kesin bir dille kınayarak 1963 Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'ne atıfta bulunup konsolosluk binalarına yönelik her türlü saldırının yasak olduğunu vurguladı.Baghaei bu sözleşmenin ihlalinin hiçbir kişi, grup veya hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu da ifade etti.Baghaei, Tahran'ın bu eylemi uluslararası ve hukuki düzeyde ciddi bir şekilde ele alacağını da belirterek konsolosluk çalışanlarının zarar görmediğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/lavrov-iranli-mevkidasi-ile-gorustu-suriyenin-egemenligi-ve-toprak-butunlugune-destek-bir-kez-daha-1091017893.html

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iran dışişleri bakanlığı, halep, ortadoğu, iran, konsolosluk, saldırı