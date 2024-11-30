https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/lavrov-iranli-mevkidasi-ile-gorustu-suriyenin-egemenligi-ve-toprak-butunlugune-destek-bir-kez-daha-1091017893.html
Lavrov, İranlı mevkidaşı ile görüştü: 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edildi'
Lavrov, İranlı mevkidaşı ile görüştü: 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edildi'
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Lavrov'un İranlı meslektaşı Arakçi ile Suriye'deki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T19:09+0300
2024-11-30T19:09+0300
2024-11-30T19:09+0300
politika
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sergey lavrov
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abbas arakçi
rusya-iran ilişkileri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suriye'deki durumu görüştüğü ve tarafların Suriye'nin egemenliğini desteklediklerini ifade ettikleri belirtildi.Görüşmede her iki tarafın da Halep ve İdlib vilayetlerindeki silahlı grupların terörist saldırıları nedeniyle Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde tırmanmasından duydukları büyük endişeyi dile getirdiği aktarıldı.Söz konusu açıklamada ayrıca tarafların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ettikleri ve bakanların ayrıca Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik ortak çabaların yoğunlaştırılması ve Astana Süreci çerçevesinde durumun acilen kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda hemfikir oldukları dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/disisleri-bakani-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-suriyedeki-durumu-gorustu-1091016935.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iran, abbas arakçi, rusya-iran ilişkileri, suriye
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, iran, abbas arakçi, rusya-iran ilişkileri, suriye
Lavrov, İranlı mevkidaşı ile görüştü: 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edildi'
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Lavrov'un İranlı meslektaşı Arakçi ile Suriye'deki duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptıkları duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suriye'deki durumu görüştüğü ve tarafların Suriye'nin egemenliğini desteklediklerini ifade ettikleri belirtildi.
Görüşmede her iki tarafın da Halep ve İdlib vilayetlerindeki silahlı grupların terörist saldırıları nedeniyle Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde tırmanmasından duydukları büyük endişeyi dile getirdiği aktarıldı.
Söz konusu açıklamada ayrıca tarafların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ettikleri ve bakanların ayrıca Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik ortak çabaların yoğunlaştırılması ve Astana Süreci çerçevesinde durumun acilen kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda hemfikir oldukları dile getirildi.