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Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Boş belge geçerli kabul edildi
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Boş belge geçerli kabul edildi
Sputnik Türkiye
Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Gerçek bir olayda, kiracı, 3 yıl boyunca kiraladığı evi tutmasının ardından tahliye taahhütnamesi... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T08:56+0300
2024-11-30T08:56+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
kira
tahliye
belge
mahkeme
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İstanbul Avcılar’da 2019 yılında bir kişi, kiralama amacıyla ev tutuyor. Üç yıl sonra, kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayarak 12 Temmuz 2023 tarihinde evi boşaltacağını taahhüt ediyor. Ancak, belirtilen tarihte kiracı evi terk etmeyince, ev sahibi tahliye taahhütnamesine dayanarak Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatıyor. Kiracı, takibe itiraz edince süreç duruyor ve taraflar arasında dava açılıyor. Olayı Milliyet'e anlatan avukat şunları kaydetti:“Bir kişinin Avcılar’da bir evi var. Taşınmazını 11 Temmuz 2019 tarihinde kira sözleşmesi yaparak kiracıya teslim ediyor.Kiralamadan 3 yıl sonra 12.08.2022 tarihinde kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayarak taşınmazı 12.07.2023 tarihinde tam ve eksiksiz olarak tahliye edeceğini ev sahibine taahhüt ediyor.Burada tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden sonra imzalanmıştır. Tahliye tarihi geldiğinde kiracı evi tahliye etmediği için tahliye taahhütnamesine dayalı olarak ev sahibi Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı.İcra takibine karşı kiracı itiraz etti ve icra takibi itirazla birlikte durdu. Bunun akabinde tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna ilişkin ev sahibi Küçükçekmece 5'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.Mahkemeden dikkat çeken kararMahkemede belirtilen sebeplerle tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı yargılamaya konu oldu. Mahkeme şöyle bir karar verdi: “Tahliye taahhüdüne dayanan icra takipleri zaten tahliye emrini içermekte olup itirazın iptaline karar verildiğinde takibin niteliği gereği kiralananın tahliyesi icra müdürlüğü tarafından sağlanacak olduğundan bu tür takiplere ilişkin itirazın iptali davalarında ayrıca tahliye kararı verilmesine gerek bulunmamakta ve tahliye adresinin belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.”Tahliye taahhütnamesinin iptali için Türk Borçlar Kanunu’nun 30’uncu, 36’ncı ve 37’nci maddelerine göre bir aykırılık bulunmadığından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına ve itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına ve taşınmazın tahliyesine karar verilmiştir.”
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ev sahibi , kiracı, kira, tahliye, belge, mahkeme
ev sahibi , kiracı, kira, tahliye, belge, mahkeme

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Boş belge geçerli kabul edildi

08:56 30.11.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AA
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Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Gerçek bir olayda, kiracı, 3 yıl boyunca kiraladığı evi tutmasının ardından tahliye taahhütnamesi imzalıyor. Ancak, 1 yıl sonra evden çıkması gereken kiracı, belgenin boş olduğunu öne sürerek evi tahliye etmeyi reddediyor. Ev sahibinin açtığı dava sonucunda, mahkeme dikkat çeken bir karar aldı.
İstanbul Avcılar’da 2019 yılında bir kişi, kiralama amacıyla ev tutuyor. Üç yıl sonra, kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayarak 12 Temmuz 2023 tarihinde evi boşaltacağını taahhüt ediyor. Ancak, belirtilen tarihte kiracı evi terk etmeyince, ev sahibi tahliye taahhütnamesine dayanarak Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatıyor. Kiracı, takibe itiraz edince süreç duruyor ve taraflar arasında dava açılıyor. Olayı Milliyet'e anlatan avukat şunları kaydetti:
“Bir kişinin Avcılar’da bir evi var. Taşınmazını 11 Temmuz 2019 tarihinde kira sözleşmesi yaparak kiracıya teslim ediyor.
Kiralamadan 3 yıl sonra 12.08.2022 tarihinde kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayarak taşınmazı 12.07.2023 tarihinde tam ve eksiksiz olarak tahliye edeceğini ev sahibine taahhüt ediyor.
Burada tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden sonra imzalanmıştır. Tahliye tarihi geldiğinde kiracı evi tahliye etmediği için tahliye taahhütnamesine dayalı olarak ev sahibi Küçükçekmece İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı.
İcra takibine karşı kiracı itiraz etti ve icra takibi itirazla birlikte durdu. Bunun akabinde tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna ilişkin ev sahibi Küçükçekmece 5'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemeden dikkat çeken karar

Mahkemede belirtilen sebeplerle tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı yargılamaya konu oldu. Mahkeme şöyle bir karar verdi: “Tahliye taahhüdüne dayanan icra takipleri zaten tahliye emrini içermekte olup itirazın iptaline karar verildiğinde takibin niteliği gereği kiralananın tahliyesi icra müdürlüğü tarafından sağlanacak olduğundan bu tür takiplere ilişkin itirazın iptali davalarında ayrıca tahliye kararı verilmesine gerek bulunmamakta ve tahliye adresinin belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.”
Tahliye taahhütnamesinin iptali için Türk Borçlar Kanunu’nun 30’uncu, 36’ncı ve 37’nci maddelerine göre bir aykırılık bulunmadığından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına ve itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına ve taşınmazın tahliyesine karar verilmiştir.”
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