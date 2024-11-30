https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/7lik-uyari-yapmisti-antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-dikkat-ederseniz-diyerek-fay-hattini-1090998134.html
7'lik uyarı yapmıştı: Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek fay hattını işaret etti
7'lik uyarı yapmıştı: Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek fay hattını işaret etti
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce fay hatlarını sıralayarak 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T06:40+0300
2024-11-30T06:40+0300
2024-11-30T06:45+0300
türkiye
deprem
naci görür
antalya
akdeniz
gazipaşa
afad
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya Gazipaşa'ya 74 kilometre mesafede gerçekleşen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kıbrıs- Helen fay hattını işaret etti. Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5.2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" diye yazdı.Naci Görür'den Antalya uyarısı: 4 fay hattını sıraladıGörür geçen günlerde Antalya için 7 ve üzeri deprem uyarısında bulundu. Görür, Antalya'nın yer aldığı bölgenin 4 önemli fay hattı üzerinde bulunduğu ve bu fayların büyük depremler üretebileceğini söyledi. Görür, "Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz" uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
türkiye
antalya
akdeniz
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7'lik uyarı yapmıştı: Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'dikkat ederseniz' diyerek fay hattını işaret etti
06:40 30.11.2024 (güncellendi: 06:45 30.11.2024)
Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce fay hatlarını sıralayarak 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin Antalya'ya 74 kilometre mesafede gerçekleştiğini açıkladı. Depremin ardından Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak fay hattını işaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 22.13'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Antalya Gazipaşa'ya 74 kilometre mesafede gerçekleşen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kıbrıs- Helen fay hattını işaret etti. Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5.2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" diye yazdı.
Naci Görür'den Antalya uyarısı: 4 fay hattını sıraladı
Görür geçen günlerde Antalya için 7 ve üzeri deprem uyarısında bulundu. Görür, Antalya'nın yer aldığı bölgenin 4 önemli fay hattı üzerinde bulunduğu ve bu fayların büyük depremler üretebileceğini söyledi. Görür, "Antalya körfezde oluşmuş bir kent. Antalya'nın, arazisinin üzerinde oturduğu 4 tane çok önemli fay sistemi var. Bunlardan birincisi Akşehir körfezin doğusunda, ikincisi kuzeyin Eğirdir fay sistemi, öbürü batısında Fethiye- Burdur fay sistemi, güneyinde ise Kıbrıs- Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz" uyarısında bulunmuştu.