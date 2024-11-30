https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dondurucu-soguklar-etkisini-gosteriyor-erzurumda-sifirin-altinda-20-dereceyi-gordu-1091003796.html
Dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor: Erzurum sıfırın altında 20 dereceyi gördü
Dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor: Erzurum sıfırın altında 20 dereceyi gördü
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Soğuk hava etkisini gösteriyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yaşamı olumsuz etkilenirken dereceler Erzurum'da gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:04+0300
2024-11-30T11:04+0300
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Dondurucu soğukların etkisi altına giren Erzurum, Kars ve Ardahan'da camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda bu sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.Kars'ta kar yağışının ardından, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşların araçlarını battaniye ve brandayla örttüğü şehirde, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, küçük su göletleri buz tuttu. Sarıkamış ilçesinde da aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, araçların, evlerin camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.Açık alandaki çeşmeler buzla kaplanırken, bazıları arabalarını, at arabacılar da atlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanmalar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/marmarada-azor-etkisi-bitti-mi-bu-kis-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-acikladi-1091002894.html
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erzurum, ardahan, kars, kış, soğuk, soğuk hava, dondurucu soğuk
erzurum, ardahan, kars, kış, soğuk, soğuk hava, dondurucu soğuk
Dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor: Erzurum sıfırın altında 20 dereceyi gördü
11:04 30.11.2024 (güncellendi: 11:05 30.11.2024)
Soğuk hava etkisini gösteriyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yaşamı olumsuz etkilenirken dereceler Erzurum'da gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.
Dondurucu soğukların etkisi altına giren Erzurum, Kars ve Ardahan'da camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda bu sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.
Kars'ta kar yağışının ardından, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşların araçlarını battaniye ve brandayla örttüğü şehirde, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, küçük su göletleri buz tuttu. Sarıkamış ilçesinde da aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, araçların, evlerin camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Açık alandaki çeşmeler buzla kaplanırken, bazıları arabalarını, at arabacılar da atlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanmalar oluştu.